Goldmaster Zuchex 2021'de En Son Ürünlerini Görücüye Çıkarttı

Küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş ürün çeşitliliği ile yaşamın her alanına sunduğu yenilik ve kolaylık kullanım olanaklarıyla adından söz ettiren Goldmaster, birbirinden şık tasarımlarıyla Zuchex 2021'de adeta şov yaptı.

(Sol) Goldmaster İş Geliştirme Müdürü Murat Kadal, (Sağ) Goldmaster CEO'su Sinan Bora

Zuchex 2021’de tanıtılan ve ziyaretçilerden tam not alan Kıvam Türk Kahve Makinesi, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Goldmaster Kıvam Türk Kahve Makinesi için geliştirilen paslanmaz çelik cezve ve gövde, 5 fincan kahve yapma imkanı, akıllı taşma önleme ve kontrol sistemi, normal ve közde kullanım, akıllı yerleştirme, sesli ve ışıklı uyarı sistemi ve cezve içini aydınlatan LED ışık sistemi sayesinde kullanıcılarına kolay kullanım imkanı ve lezzeti bir arada sunuyor.