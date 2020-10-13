Giovane Gentile casual koleksiyonu ile Harekete özgürlük kat!

Karamel, soft kahve, somon, petrol, indigo, lacivert, ağaç küfü yeşili, haki, koyu yeşil renklerin hakim olduğu geniş bir renk skalası içeren casual modeller, Giovane Gentile’nin 2020-2021 Sonbahar-Kış koleksiyonunun en özgür parçaları olarak gardıroplardaki yerini alıyor.

Giovane Gentile’nin çizgisini yansıtan casual koleksiyon; sportif ceketlerin, su geçirmez montların, kesimleriyle fark yaratan pantolon ve gömleklerin yanı sıra şıklıktan ödün vermeyen fermuarlı ya da kapüşonlu eşofmanlarıyla iddialı erkekleri tamamlıyor. Romantik detayları, modern retro çizgileri, ekose ya da sade desenleri rahat kesimlerle bir araya getiren Giovane Gentile, inovatif kumaş teknolojisini de her zaman olduğu gibi giysilerle bütünleştiriyor.

Casual stilin vazgeçilmezi olan denim pantolonlar da özel penye ipliklerle dokunmuş kumaşları ve yumuşacık dokusu ile koleksiyonda yer alıyor. Bedeni zarifçe saran denim modeller; ideal bel düzeyi, hareketi kısıtlamayan slim-fit kalıpları ile şehirli erkelerin kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlıyor. Denim üretiminde ozonla ağartma işlemi ve yüzde 70 daha az kimyasal kullanan Giovane Gentile, çevre dostu vizyonuyla da erkek giyim sektöründeki farkını ortaya koyuyor.