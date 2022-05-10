Gezinomi’de üst düzey atama Deniz Selen Kılıçözgürler Gezinomi’nin Genel Müdürü olarak atandı

Kısa süre önce halka arzı gerçekleştirilen, Türkiye’nin önde gelen turizm teknoloji firması Gezinomi’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen gruplarında üst düzey yöneticilik yapan Deniz Selen Kılıçözgürler, Gezinomi Genel Müdürü oldu.

Deniz Selen Kılıçözgürler kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olan Kılıçözgürler, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Kariyer hayatına 2002 yılında Toprak Seramik’te başlayan Kılıçözgürler, 2006 ila 2018 yılları arasında Koçtaş’ta; Operasyon ve Satınalma Müdürlüğü ve Proje Liderliği görevlerini üstlendi. 2018 ila 2020 yılları arasında Carrefoursa’da Satış Müdürlüğü yapan Kılıçözgürler, Gezinomi Genel Müdürü olarak atanmadan önce Kasım 2020’den bu yana Qua Grubu Şirketlerinde Satınalma Direktörü olarak görev yapıyordu. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) üyesi ve PCC (Professional Certified Coach) unvanına sahip olan Kılıçözgürler, sosyal sorumluluk projelerine ve kurum içi koçluk programlarına koçluk ve mentörlük yapmaktadır.