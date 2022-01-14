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Geleceğin sürdürülebilir dünyasında Geberit’in enerji verimliliğini sağlayan ürünleri bulunuyor

Yıllara dayanan uzmanlığını bugünün modern dünyasıyla buluşturan Geberit, enerji verimliliğine katkı sağlayan sıhhi tesisat çözümleriyle doğaya karşı bilinçli stratejisini sürdürüyor. Fazla su ve kimyasal tüketimini minimize eden çözümlerini tüketicisiyle buluşturan Geberit, enerji verimliliğinde sürdürülebilirlik sağlıyor. 2020 yılında elektrik enerjisini yüzde 46,1 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden Geberit’in 29 tesisinin tamamında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bulunuyor.

İş Dünyası 14.01.2022, 15:04
Geleceğin sürdürülebilir dünyasında Geberit’in enerji verimliliğini sağlayan ürünleri bulunuyor

Enerji tüketimini azaltmak ve sürdürülebilir enerji politikalarını uygulamak için tüketicisiyle buluşturduğu ürünlerini teknoloji ile donatan İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, uzun vadeli sürdürülebilirliğin öncülüğünü üstleniyor. Enerji tüketimindeki artışı hesaplayarak alternatif çözümler üreten ve bu sayede çevre duyarlılığını arttıran Geberit, yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle enerjiye bağımlılığı düşürüyor.

Doğaya dost tesislerle yüksek enerji verimliliği

Enerji tüketimini verimli hale getiren ürünleriyle birlikte 2020 yılında çevresel etkide yüzde 9 oranında azaltma sağlayan Geberit, CO2 emisyonunda yaptığı yüzde 7,2’lik düşüşle de yeşil dönüşüme öncülük ediyor. Son yıllarda yükseliş gösteren enerji talebi ve karbon emisyonuna karşı 2020’de elektrik enerjisini yüzde 46,1 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden Geberit, üretimin her aşamasını hassasiyetle planlıyor. 29 tesisinin tamamında bulunan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sayesinde doğaya olan zararı en aza indiriyor. Enerji tasarrufu ve düşük ses iletimi özellikleriyle BREEAM ve LEED gibi yeşil bina sertifikalarının kazanılmasına destek olan Geberit ürünleri, yeşile değer veren tesislerde üretiliyor.

Geberit teknolojisi, yüksek enerji tüketimini geride bırakıyor

Enerji tüketimini minimum düzeye düşürmek adına uzun yıllardır çalıştıklarını belirten Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “Geberit olarak eko-verimlilik kapsamında CO2 emisyonlarında her sene yüzde 5 iyileşme sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Enerji verimliliğine sahip ürünler üreterek sıhhi tesisat pazarına yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu sayede elde ettiğimiz Avrupa Su Etiketi (European Water Label), Blue Angel ve Water Rating Label gibi oldukça prestijli belgeler, bu stratejimizi ödüllendiriyor” dedi.

Geberit’te Ar-Ge = enerji verimliliği

Su kaynaklarını koruyan teknolojisine her yıl cirosunun yüzde 3’lük bölümünü ayırdığı Ar-Ge faaliyetleri ile ulaşan Geberit, tüketicilerinin cebini düşünen tasarruflu ürünlerle yeşil geleceği inşa ediyor. Su tasarrufunu sağlayan ve temizliği kolay ürünleriyle ekolojik dengeyi mümkün kılan Geberit, rezervuarları sayesinde sağladığı enerji verimliliği sayesinde doğaya değer katan çalışmalara imza atıyor.

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