Geleceğin CV’lerinin Hangi Özellikleri İçermesi Bekleniyor?

CV’miz bir işe başvurduğumuzda diğer adayların önüne geçmemizi sağlayan en önemli belge ve o da diğer her şey gibi teknolojiye ayak uydurup değişime uğruyor. Bu değişiklikleri önceden bilip ilk ayak uyduranlar olmak da kariyerimiz için oldukça büyük bir öneme sahip. Peki, ileride CV’mizin yaşayacağı değişikler neler olacak?

CV’ler Artık Rafa Mı Kalkıyor?

CV’lerin tamamen ortadan kalkacağını söylemek oldukça yanlış olur. İleride veri toplama biçimi farklı olsa da işverenler hala adayların CV’lerini incelemek zorunda kalacaktır. Belki geliştirilen bir program sayesinde adayların elemesi daha hızlı olur ya da yeni bir sistemle yalnızca o iş pozisyonuna uygun adaylar bir veri havuzundan belirlenebilir. Ne olursa olsun, CV’ler var olmaya ve önemlerini korumaya devam edeceklerdir.

Neden Geleceğin CV’lerine Ayak Uydurmalıyız?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, hızla ilerleyen teknoloji tüm dünyayı değiştiriyor ve CV’lerimiz de bir istisna olmuyor. CV’lerin platformları ve biçimleri değişmeye devam ediyor. Bu nedenle bir iş adayının bu yeniliklere ayak uydurması işe alım sürecinde hayati bir değer kazanıyor. Örneğin, internet üzerinden başvuru alan bir şirket, sizin onlara gönderdiğiniz, basılmış CV’nizi dikkate almayabilir ya da belgeniz gerekli yerlere bile ulaşmayabilir. Bu nedenle kendiniz ile CV’nizi de yenilemeniz ve o günün şartlarına ayak uydurmanız gerekiyor. Ayrıca unutmamalısınız ki daha gelişmiş bir CV sizi diğer adayların önüne geçirebilir.





Gelecekte CV’lerden Neler Bekliyoruz?

Günümüze kadar değişmiş olan özgeçmişlerimiz gelecekte de gelişmeyi ve değişmeyi bırakmayacaktır. Bu yüzden bu yenilikleri sürekli takip etmeli ve kendi hayatımıza adapte etmeliyiz. Gelin, geleceğin CV’lerinin neler içereceğine beraber göz gezdirelim.

İnteraktif Özelliklere Sahip CVler

Son dönemdeki CV’lerin formatı oldukça basit: Bir PDF ya da Word dosyası genellikle iş görüyor. Peki, geleceğin CVlerinin basit bir PDF dosyasından daha çok şey barındıracağını ve interaktif hale geleceğini düşünebiliyor musunuz? Okudukça daha çok bilgi açığa çıkaran ve işverenin işe alım sürecinde daha aktif olmasını sağlayacak özgeçmiş formatları ileride hayatımıza girecek gibi duruyor.

Özgeçmişlerde Video ve Ses Kayıtları

Cümleler yazıya döküldüğünde, bir konuşma esnasında sahip oldukları vurgularını kaybedebilirler. O iş pozisyonu için sahip olduğunuz istek, CV’nizde yalnızca iş deneyimlerinizi sıraladığınızda farkedilmeyebilir. Bunun yanı sıra, mülakat aşamasına geçip işvereninizle yüz yüze konuşup heyecanınızı ve isteğinizi göstermek için de önce CV’nizin kabul görmesi gerekiyor. Bu durumda CV’nizin bir videoya ya da ses kaydına sahip olmasından daha iyi ne olabilir? Artık internet üzerinden gönderilip alınan özgeçmişlerimiz kolaylıkla kendinizi tanıtabileceğiniz bir video ya da ses kaydı barındırabiliyor.

Gizli ve Güvenli

Ne yazık ki internet üzerinde her şey güvenilir olamıyor ve dolayısıyla bu durumdan CV’lerimiz de nasibini alıyor . Herhangi bir üçüncü kişinin CV’mize ulaşıp onunla paylaşmak istemediğimiz bilgilere ulaşması ya da CV içerisindeki bilgileri değiştirmesi çok kolay bir şey. Gelecekteki CV’lerin daha gizli olması ve yalnızca güvenilir olan şirketlerle paylaşılabilir olması bekleniyor.

CV’nizin En İyi Hali İçin Kişisel Asistan

Bir yapay zekanın internet üzerindeki CV verilerini tarayıp özgeçmişinizi en iyi haline dönüştürmesini istemez miydiniz? Gelişen yapay zeka teknolojisi ile size CV hazırlamanızda yardım edecek bir kişisel asistan da gelecekte beklediğimiz CV özellikleri arasında bulunuyor. Böylelikle iş başvurunuz için size özel tavsiyeler alabilecek, CV’nizi düzenleyebileceksiniz.

Sonuç

Sonuç olarak, teknolojinin CV’lerin özelliklerini ve formatlarını da etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir iş adayının da bu gelişmelerin gerisinde kalmaması, istediği iş pozisyonunda göz önünde olması için büyük önem taşıyor.