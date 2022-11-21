Gece açık artırmaları ikinciyeni.com’da

20 Eylül’de başlayan gece açık artırmalarıyla müşterilerine fırsatlar sunan marka, bugüne kadar bu uygulamayla 170’ten fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari aracın satışını platformu üzerinden gerçekleştirdi.

Türkiye’de ilk defa online açık artırma yöntemiyle ikinci el araç alım satımı gerçekleştiren ikinciyeni.com, iş modelini akşam saatlerine de taşıyarak kullanıcılarına avantajlar sunuyor.

Online açık artırma yöntemini farklı saat dilimlerinde kullanarak ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satın almak isteyenlere fırsatlar sunduklarını söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “ikinciyeni.com markamızla 2013 yılından bu yana online açık artırma yöntemiyle ikinci el otomobil ve hafif ticari araç alım satımı yapıyoruz. Bu alanda sektörümüze bir ilki kazandırdık. Bu yılın Eylül ayında ise online açık artırma modelimizi akşam saatlerine de taşıdık. Üyelerimiz, salı ve perşembe günleri 20.00’de başlayan online açık artırma yöntemiyle de araç satın alabiliyor” dedi.

Akşam saatlerinde düzenledikleri açık artırmaya ilginin yüksek olduğunu söyleyen Savcı, “Akşamları düzenlediğimiz açık artırmaları 2 binden fazla kişi takip ediyor. Her akşam açık artırmasında onlarca satış yapılıyor. Açık artırmalara katılanların yüzde 90’ından fazlası akıllı telefon ya da tabletleriyle teklif veriyor. Bu da mobilin artık hayatımızdaki yerinin giderek arttığının bir başka göstergesi” şeklinde konuştu.

ikinciyeni.com’a üyeliklerini tamamlayanlar mail adreslerine ya da telefonlarına gelen bildirimleri takip ederek açık artırmalara katılabiliyor.