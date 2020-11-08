GEBKİM’de 1 milyar 200 milyon liralık 6 yatırıma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı GEBKİM Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni, Kocaeli Dilovası’nda kurulu GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GEBKİM Kimya İhtisas OSB ve GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM OSB ile GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni yatırımlara imza atan şirketler ve diğer katılımcı firmaların yöneticileri, sektörel Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin katıldığı törende yerli üretime yönelik yatırımların Türkiye ekonomisi açısından önemine vurgu yapıldı.

GEBKİM Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni, GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın konuşması ile başladı. GEBKİM OSB’deki yeni yatırımların Türk sanayine istihdam ve ihracat artışı olarak döneceğini belirten Vefa İbrahim Aracı, “Biz 20 sene önce alışılmadık bir fikrin peşine düştük, sıfırdan bir kimya kümesi kurmayı hayal ettik. Bugün geldiğimiz noktada GEBKİM 66 firması ve yıllık 4 milyar liraya ulaşan ihracat hacmiyle sektörde önemli bir oyuncu oldu. Biz burada bir kimya ekosistemi oluşturduk. İşbirliği, çevre hassasiyeti, inovasyona yatırım, dürüst iş yapma, ülke kalkınmasına hizmet, hepsinden de önemlisi insana yatırım bu bölgedeki tüm fabrikaların ortak paydası. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın teşrifleri ile açtığımız ve temelini attığımız yeni fabrikalar GEBKİM’in gücüne güç katacak. Daha da önemlisi Türk sanayine ihracat ve istihdam artışı olarak geri dönecek. Bu yatırımların hepsi çok önemli ve kıymetli ancak anaokulu ve meslek lisesi projelerimize ayrıca bir vurgu yapmak istiyorum. GEBKİM’de 400’den fazla kadın çalışanımız var. Biz bu sayıyı daha da yukarılara çekmek istiyoruz. Ülkemizde kadın istihdamı maalesef arzulanan düzeyde değil. Biz GEBKİM olarak kendi ekosistemimizde bu durumu tersine çevirmek istiyoruz. Kadınlar sanayide de çalışır, hem de en iyi şekilde çalışır, bundan hiç kuşkumuz yok. Temelini attığımız GEBKİM Anaokulu, çalışan kadınların gözü arkada kalmasın diye hayata geçirdiğimiz bir proje. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise benim bunca yıllık iş hayatımda belki de geleceğe bırakacağım en önemli yatırım olacak. 2018 yılında aldığımız liseyi 20 milyon liralık bir yatırımla yeniden hayata kazandırdık. Okulun içindeki laboratuvarları alanın uzman isimleriyle birlikte donattık. Neye ihtiyaç varsa en iyisini çocuklarımız için getirttik. Okuldaki boş zamanlarını bile en iyi şekilde geçirsinler istedik. Pilot Üretim Tesisi’nde hayal güçlerini kullansınlar, derslerde öğrendiklerini kendi yöntemleri ile pratiğe döksünler istedik. GEBKİM’in kapıları mezuniyetlerinden sonra hepsine ardına kadar açık” diye konuştu.

GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın ardından GEBKİM’de yeni üretim tesislerinin açılışını gerçekleştiren ve temelini atan firmaların temsilcileri; Koruma Temizlik Genel Müdürü M. İmer Özer, Ece Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Birtan Erdoğan ve Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kahraman birer konuşma yaptılar.

Tören, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşması ile devam etti. Kocaeli’ne ve dolayısıyla ülkemize çok kritik yatırımları kazandırmak için geldiklerini belirten Bakan Varank, şunları söyledi: “1,2 milyar liranın üzerinde yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Bu yatırımlarda; Yerli üretimi artırıp, dışa bağımlılığı azaltma var, katma değerli ihracat var, inovasyon var, istihdamı, daha da önemlisi kadın istihdamını teşvik var ve de ülkemizin yarınları olan gençlerin, mesleki eğitimleri için harcanan büyük çabalar var. Salgının tüm dünyayı sarstığı böylesine zorlu bir dönemde, elini taşın altına koyan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan GEBKİM’li tüm sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sanayiye yaptığınız her yatırım, bu ülkeyi hedeflerine emin adımlarla daha da yaklaştırıyor. Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı. Bugün de ülkemizin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan GEBKİM’de sektöre yeni soluk getirecek işlerin başlangıcını yapıyoruz. Hükümetimiz, sizlerin yanında durmaya, sizleri cesaretlendirmeye ve yatırımlarınızı teşvik etmeye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edecek. Bu yatırımların hayata geçmesinde emeği olan herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Kocaeli’ne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşmasının ardından törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle canlı olarak bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’nin sadece belediye hizmetleri ve kamu yatırımlarıyla değil özel sektör yatırımlarıyla da farkını ortaya koyduğunu belirterek, “İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor sıkıntılarına ve sorunlarına çözüm üretiyoruz. Covid-19 salgını dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken biz yeni fabrikalar yeni sanayi tesisleri ile üretim altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün GEBKİM OSB’de 3 fabrikanın resmi açılışını 3 tesisin de temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Böylece kimya sektöründe yaklaşık 1,2 milyar liralık bir yatırımın Kocaeli’ne kazandırılmasının heyecanına şahitlik ediyoruz. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Pilot Üretim Tesisi gençlerimizin istihdamı, temelini atacağımız GEBKİM Anaokulu ise kadınlarımızın sanayi sektöründeki istihdamı için örnek projelerdir. Teori ile pratiği birleştiren sanayi ile okulu bir araya getiren bu tür başarılı projelerin diğer illerimize yayılması kritik öneme sahiptir. GEBKİM Vakfı’nın ve özel sektör firmalarımızın ülkemizin üretimine, istihdamına, refah gücüne yaptıkları katkıları için tebrik ediyorum. Bir ülkeye bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Gerçeğe dönüşmeyen fikirler nasıl kaybolup gidiyorsa hizmete dönüşmeyen sevgi de kuru bir hamaset olarak kalır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GEBKİM OSB ve GEBKİM Vakfı ile firma yöneticileri tarafından kurdele kesilerek yeni yatırımlara start verildi.

Koruma Temizlik A.Ş., Türkiye’deki 4’üncü fabrikasının temelini GEBKİM Kimya İhtisas OSB’de attı

Türkiye’nin lider kimya şirketlerinden Koruma Temizlik A.Ş., ülkemizdeki dördüncü üretim tesisini 400 milyon liralık yatırımla GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçirecek. Kocaeli, Denizli ve Hatay’da fabrikaları bulunan Koruma Temizlik, GEBKİM’de temelini attığı ve 32 bin 800 metrekarelik alanda inşa edeceği fabrikasında yıllık 75 bin ton üretim kapasitesi ve 50’den fazla ülkeye ihracat hedefliyor. Temizlik malzemesi ve kozmetik ürünlerin üretileceği fabrikada 450 kişilik yeni istihdam öngörülüyor.Koruma Temizlik A.Ş.’nin GEBKİM fabrikasından yıllık 15 milyon dolara yaklaşan ihracat gerçekleştirilecek. Kimya sektöründe yerli üretimin ve inovatif ürünlerle farklılaşmanın önemine inanan şirket, yeni fabrikası ile pandemi döneminde hayatımızdaki önemini daha iyi anladığımız temizlik ve kozmetik ürünlerindeki ürün kapasitesini daha da ileriye taşıyacak.

Ece Boya, GEBKİM’de açtığı yeni fabrikasında üreteceği boya ve yapı kimyasallarını 45 ülkeye ihraç edecek

Erco markası ile kompozit ve boya sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiren Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş., GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 250 milyon liralık yatırım ile 49 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ettiği yeni üretim tesisinin açılışını yaptı. Boya ve yapı kimyasalları üreteceği yeni fabrikasında 250 kişiyi istihdam edecek olan Ece Boya, 45 ülkeye ihracat yapacak. Şirket, GEBKİM OSB fabrikası ile 42 milyon dolarlık ihracata imza atmayı hedefliyor.

Ar-Ge gücü ile yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanan Ece Boya, GEBKİM OSB’deki ileri teknolojiye sahip modern üretim tesisi ile Türkiye ve yurtdışı pazarlardaki yerini sağlamlaştıracak.

Gentaş Kimya’dan GEBKİM OSB’ye 520 milyon lira yatırımla iki yeni fabrika…

Ar-Ge çalışmaları ile kimya sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Gentaş Kimya, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Reçine Üretim Tesisini GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdu. Büyüme hedeflerini gerçekleştirmede GEBKİM’i adres seçen Gentaş’ın, açılışını yaptığı yeni fabrikası yıllık 15 milyon dolarlık ithalatın da önüne geçecek. Gentaş Kimya’nın 400 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği GEBKİM OSB fabrikası 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulurken 200 kişiye istihdam sağlıyor. Çevreci ve verimlilik odaklı yaklaşımı ile de dikkat çeken Reçine Üretim Tesisi, kendi enerjisini kendi atığından üretecek ve fabrikadan 30 ülkeye ihracat gerçekleştirilecek.

Gentaş Kimya San. ve Tic. A.Ş., GEBKİM Kimya İhtisas OSB’de 32 bin metrekarelik alan üzerinde 120 milyon Liralık yatırımla inşa edeceği Akrilik Levha Üretim Tesisinin de temelini attı. Türkiye, Akrilik Levha Üretiminde ithalatçı konumda olduğundan Gentaş’ın temelini attığı yeni üretim tesisi bu alandaki ihtiyacın yerli üretim ile karşılanması sağlanacak. Tesiste 120 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Gentaş Kimya, açılışını yaptığı ve temelini attığı iki yeni fabrikadaki 520 milyon liralık toplam yatırım ile yaklaşık 320 kişiye ek istihdam sağlayarak reçine üretiminde 30, akrilik levha üretiminde ise 50 ülkeye ürünlerini ihraç etme hedefine ulaşacak. Bölgeden yapılan toplam ihracatın yaklaşık 30 milyon doları bulması hedefleniyor.

GEBKİM Vakfı’nın eğitime katkısı 20 milyon liraya ulaştı

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı, kimya sektöründe nitelikli istihdamı artırmak amacıyla eğitime kazandırdığı GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türkiye’ye örnek olacak bir başarı hikayesi yazdı. GEBKİM MTAL öğrencilerini sektöre en iyi şekilde hazırlamak amacıyla kurulan Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi ile 8’i kimya 4’ü endüstriyel otomasyon olmak üzere 12 laboratuvarın da açılışı yapıldı. Her detayı titizlikle planlanan ve bünyesinde Ar-Ge laboratuvarı da bulunan Pilot Tesis’te yüzey temizlik malzemeleri, dezenfektan ve kompozit ürünler üretilecek. GEBKİM MTAL’de 480 öğrenci eğitim görüyor.

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar toplam 2 bin 600 kişiye istihdam sağlarken bunların 450’si kadın çalışanlardan oluşuyor. GEBKİM Vakfı, OSB katılımcıları ve Dilovası Bölgesi’ne hizmet verecek GEBKİM Anaokulu’nun temelini törenle attı. GEBKİM Vakfı’nın bin 500 metrekarelik alanda inşa edeceği ve tamamlandığında 120 çocuğun, 6 derslikte eğitim göreceği Anaokulu ile birlikte eğitim alanındaki yatırımları 20 milyon liraya ulaştı.