GCA’dan Türkiye Cam Ambalaj Sektörüne Dev Yatırım!

Gürok Holding şirketlerinden GCA, holdingin 25 yılı aşkın süredir sofra camı üretimindeki deneyimini, cam ambalaj sektöründe yenilikçi yaklaşımla uygulamaya ve yeni fabrika yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Kütahya 1. OSB’de ikinci fabrikasını devreye alan GCA, 420 ton olan günlük üretim kapasitesini, ilave ettiği 400 tonla yaklaşık iki katına çıkardı.

Bu süreçte istidam ettiği çalışan sayısını da %100 artırarak 500 kişiye ulaştırdı. Son olarak, 2022 yılında 3.’sünü, 2023’te de 4.’sünü tamamlama hedefiyle beyaz (flint) ve yeşil (renkli) cam ambalaj üretimleri yapacak iki yeni fabrika yatırımını daha duyurdu. Kütahya 1. OSB içinde inşa edilecek bu fabrikalar, 500’er tondan toplam 1.000 ton günlük üretim kapasitesine sahip olacak.

Bu iki yeni cam ambalaj fabrikası GCA nezdinde şimdiye kadar inşa edilen en büyük kapasiteli fırınlar olma özelliğini de taşıyor. GCA’nın 2023’deki üretim kapasitesi de toplamda 1.800 ton ile yıllık 1 milyar adetten 2,5 milyar adete çıkacak. Aynı zamanda 700 kişiye yeni istihdam yaratarak çalışan sayısını da 1.200’e çıkaracak. GCA’nın yeni üretim yerleşkesinde gelecekte toplam 5 fabrikayla birlikte 2.500 tonluk günlük üretim kapasitesine çıkabileceği bir altyapı planlaması yapılacak.

“İhracat yaptığımız ülke sayısını 50’in üzerine çıkaracağız”

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret fabrika yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “GCA olarak cam ambalaj sektöründe daima yaratıcı ve yenilikçi vizyon, uzman mühendis ve tasarım ekiplerimizle iş ortağı olarak gördüğümüz müşterimize en iyi ve en kaliteli ürünleri sunmaya gayret ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda, ülke ekonomimiz için katma değer yaratmayı görev edinerek, yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Şubat ayında devreye aldığımız ikinci fabrikamızdan sonra, önümüzdeki yıl tamamlanacak üçüncü fabrikamızın inşaatına başladık. Dördüncü fabrikamızın hazırlıklarına da en kısa sürede başlayarak 2023 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarla, Türkiye’deki cam ambalaj üretim kapasite payımızı %15 seviyesinden önce %20 ardından %25 seviyesine çıkarmayı ve yeni ürün portföyümüzle yeni müşterilere ulaşmayı planlıyoruz. Bu iki fabrika yatırımımızla pazarı tek başımıza %16 büyüterek Türkiye’nin ikinci büyük cam ambalaj üreticisi olacağız.

Başta Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 40’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, yeni yatırımlarımızla ülke sayısını 50’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni fabrikalarımızla, küresel bir oyuncu olma gayesiyle hem üretim kapasitemizi artıracak hem de pazarın yükselen talebine daha etkin yanıt vermiş olacağız. Tüm bunların yanında yeni yatırımlarla artan kapasiteye bağlı olarak sadece ihracat tonajını artırmakla kalmayacak, istihdama da önemli bir katkı sağlayacağız. Bu heyecanlı yolculuğumuzu tüm iş ortaklarımız ve yeni yatırımlarımızla sürdüreceğimiz için çok mutluyuz.” diye belirtti.