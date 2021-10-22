Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Kadın Girişimci Buluşmaları bu yıl özel bir çevrimiçi etkinlikle gerçekleşti

Etkinlikte, Elif Ergu moderatörlüğünde gerçekleşen “Ekonomik Büyüme için Türkiye’nin Kadın Girişimcileri” başlıklı ilk panelde Emel Balık kurucusu Emel Aksoy Gündemir, HighGenic markasının sahibi Sevginar Baştekin ve Reeder’ın Kurucu Ortağı Sezen Saral deneyimlerini paylaştı. “Geleceğe Yön Veren Kadın Girişimciler” panelinin moderatörlüğünü Ebru Dorman yaparken armut.com kurucusu Başak Tanpınar Değim, Bee’o Kurucusu Aslı Elif Tanuğur ve Biolive Kurucusu Duygu Yılmaz, yarışmadan sonra hayatlarında nelerin değiştiğini aktardılar. Yekta Kopan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Sürdürülebilir Bir Dünya ve Toplumsal Kalkınma için Fark Yaratan Kadın Girişimciler” panelindeyse Tarımsal Pazarlama Kurucusu Tülin Akın, Defne Pelet Kurucusu Ayşegül Abacı, GeneOn Kurucusu Begüm Aytan ve Medlis Kurucusu Melis Büyüksan girişimleri için yarışmanın katkısı hakkında bilgi verdi.

Buluşmada konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak kadın girişimciliğine odaklanan bütünsel çalışmalarımızın 15. yılını kutluyoruz. Günümüzün en önemli konularından biri hepinizin bildiği gibi sürdürülebilirlik… Kadın ve erkeğin eşit şartlarda temsili ve eşit fırsatlara sahip olması da sürdürülebilirliğin temel esaslarından biridir. Biz de sürdürülebilirliği kendine misyon edinen bir kurum olarak, kadın girişimciliğini tam 15 yıldır destekliyoruz. Bankamız bünyesinde sadece kadın girişimciliği konusunda çalışan bir ekibimiz var ve bu konuda pozitif ayrımcılığı esas alıyoruz. Kadın girişimcilerin hayatlarını kolaylaştırmak için finansal katkılarımızın yanında, cesaretlendirmek, eğitmek, yeni pazarlara açılmalarına rehberlik etmek amacıyla konuyu çok geniş bir yelpazede değerlendirmeye devam ediyoruz. 15 yıl önce başladığımız Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, kadın girişimcilere ilham kaynağı olurken bizim de banka olarak yeni fırsatları görmemize vesile oldu. Yarışmada tanıştığımız kadın girişimcilerle profesyonel anlamda da işbirlikleri gerçekleştirdik. KAGİDER ile birlikte düzenlediğimiz Kadın Girişimci Buluşmaları’nda da konuğumuz olan akademisyenlerden, başarılı iş kadınlarından ve sektör profesyonellerinden girişimciliğin temel esaslarını dinliyor, öğreniyor ve ilham alıyoruz. Biz de banka olarak bu buluşmalarda öğrendiklerimizle kadın girişimcilere vereceğimiz destekleri tespit ediyor ve şekillendiriyoruz. 15 yıldır yakın iş birliği içinde çalıştığımız KAGİDER’e ve diğer tüm değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Garanti BBVA olarak kadın girişimcilerin yanlarında olmaya devam edeceğimizin altını çiziyorum” dedi.

Kadın Girişimci Buluşmaları’nda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Girişimcilik üzerine bir konuşma yapan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner şunları aktardı: “Şirketler ve iş dünyası olarak değer yaratarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tüm toplum ve ülkenin, refahını ve yaşam standartlarını artırma sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk sadece maddi ve ekonomik bir sorumluluk olarak görülemez. Demokrasi, insan hakları, serbest girişim, inovasyon ve toplumsal gelişim anlamında, aynı zamanda farkındalık ve yaklaşımlar gibi pek çok alanda standartları yükseltme sorumluluğunun şirket hissedarları ve yöneticilerinin omuzunda olduğuna inanıyorum. Çok net ve basit gibi görünen, bununla birlikte çok sık unutulan ve atlanan bir denklem var: Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmazsa gerçek bir ekonomik büyüme ve refah artışı sağlanamaz. Nokta… Türkiye’de cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak, en iyi örneklerin yaygınlaştırılması için işbirlikleri içerisinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise, “Kadın girişimciler finansa, pazara ve bilgiye erişimde zorluk çekiyorlar. Mentorluk desteği alamıyorlar. İlham verecek rol modelleri tanımıyorlar… Garanti BBVA ile birlikte gerek Kadın Girişimci Buluşmaları gerekse Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile bu zorlukları aşmalarına destek oluyor, ilham veren rol modelleri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Kadın girişimcilere yatırım yapmak, onları cesaretlendirmek, onların sorunlarını çözmek, rol modelleri arttırmak ve rekabet yeteneklerini geliştirmek Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve refah artışına güçlü bir ivme katacak. Ülke olarak ekonomik performansımızı güçlendirecek ve sürdürülebilir kılacak olan temel faktör, ortak bir girişimcilik perspektifinin benimsenmesi ve kadınların bu sürece katılmalarıdır. Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye’nin zenginliğinin %30 artacağını biliyoruz.” şeklinde konuştu.