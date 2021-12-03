Filenin Sultanları’nın Kaptanı Eda Erdem, mobilya dünyasının iddialı ismi Ndesign’ın yeni reklam kampanyasında!
Türkiye mobilya sektörünün seçkin markalarından Ndesign, Türk sporunun gurur kaynağı voleybol milli takımımızın kaptanı Eda Erdem ile gerçekleştirdiği yeni reklam kampanyasının startını verdi.
Kaliteli, şık ve konforlu ürünleri ile ön plana çıkan Ndesign’ın marka değerini, rekabetçi ve yenilikçi ruhunu vurgulayan kampanya, Kaptan Eda’nın güçlü katkısıyla renklendi. Özellikle pandemi süreciyle ev yaşamının ve evdeki keyifli rahatlığın ne denli vazgeçilmez olduğunu fark ettiğimiz bir dönemde, Ndesign’ın “konfor” üzerine kurduğu üretim felsefesi daha da önem kazandı.
Hayata değer katan özgün mobilyaların hem tasarımını hem de üretimini gerçekleştiren Nesign, sanatsal bir arayışla sürdürdüğü çalışmalarını kullanıcı ile buluşturmak adına, Eda Erdemli kampanyasıyla farklı ve etkili bir adım attı. 38 yıllık deneyimin özgüveniyle daima günceli yakalamak ve yeniye öncülük etmek hedefinde olan marka, böylece kurumsal kimliğindeki iddialı duruşu ve dinamizmi bir kez daha vurguladı.
Çekimleri Göktürk stüdyolarında gerçekleştirilen ve Kaptan Eda Erdem’in rol aldığı Ndesign reklam filmi birçok ulusal kanalda yayınlanmaya başladı.
Reklamveren: NDESIGN
Reklamveren Yetkilileri: Ahmet Güleç- Hale Betül Güleç
Dijital İletişim Ekibi: TNT Multimedia
Reklam Ajansı: Donanım Medya
CCO: Samet KILIÇARSLAN
Kreatif Direktör: Serhat Yeşilada
Müşteri Direktörü: Muhammet Caniş
Müşteri İlişkileri: Meryem Taşkın
Yaratıcı Ekip: Queen Of Ad
Prodüksiyon Şirketi: Hka Films
Yönetmen: Korhan Bozkurt
Pr Ajansı: Brandworks İletişim Danışmanlığı