Evden çalışma daha çok yoruyor

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımıza giren evden çalışma uygulaması bir yandan yoldan tasarruf edilmesi gibi rahatlıkları beraberinde getirirken diğer yandan iş yoğunluğunu artırıyor.

Almanya'da yapılan bir araştırma, mesai sırasında verilen molaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağlık dergisi Apotheken Umschau'nun son 25 yılda konuyla ilgili yapılan 160 araştırmanın analizlerine dayandırdığı çalışma, molanın iş verimini artırdığını, hata ve iş kazası riskini azalttığını ortaya koyuyor.

Araştırmada, verilen mola sayısı arttıkça hata riskinin düştüğüne ve kısa molaların bile dinlendirici etki yaptığına dikkat çekiliyor. Yorgunluğun önemli bir kısmı verilen molanın başlarında geçtiği için beş dakikalık aranın bile olumlu etki yaptığı belirtiliyor. Verilen araların ayrıca kas ve iskelet hastalıkları gibi bedensel şikayetleri de azalttığı ve kişinin ruhsal durumunu da olumlu etkilediği kaydediliyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; çalışırken ara vermeyenlerde uyku sorunları, yorgunluk, gerginlik gibi psikosomatik şikayetler daha sık görülüyor.

EVDEN ÇALIŞMA DAHA ÇOK YORUYOR

Araştırmada molaların özellikle de evden çalışanlarda önemine dikkat çekiliyor. Bilim insanları, evden çalışma uygulamasında genelde daha yoğun çalışıldığına ve çalışanların daha çabuk yorulduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar, ayrıca ara verildiğinde iş sırasında yapılanın tam tersini yapmanın önemine de dikkat çekiyor. Örneğin iş sırasında uzun süre oturanların mola sırasında hareket etmesi, yalnız çalışanların iş arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, sürekli ekrana bakmak zorunda olanların mola sırasında cep telefonunu eline almaması tavsiye ediliyor.

Almanya'da yasalar uyarınca çalışanların altı saatten itibaren 30 dakika, dokuz saatten itibaren 45 dakika ara verme hakkı bulunuyor.