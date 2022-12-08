Europower- Siemens İş Birliği

Enerjide dünya devlerinin rakibi ve partneri olarak global bir aktör haline gelen Girişim Elektrik grubu, dünyada elektrik-elektronik denince ilk akla gelen kuruluşlardan Siemens ile iş birliğine gidiyor.

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin (GESAN) yüzde 70 hisseyle bağlı ortaklığı olan ve Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Siemens AG’nin Türkiye firması Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında “SIEMENS AG” lisanslı SIVACON S 8 Alçak Gerilim Dağıtım Panoları Üretimi'' konusunda partnerlik anlaşması imzalandı.

2027 yılı sonuna kadar artan miktarlarda üretilecek söz konusu ürünlerin ihracının öngörüldüğü bildirildi.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, ''Şirketimizin yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş ile Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında 01/12/2022 tarihinde Siemens AG lisanslı SIVACON S 8 alçak gerilim dağıtım panoları üretimi konusunda partnerlik anlaşması imzalandı. 2027 yılı sonuna kadar artan miktarlarda yapılacak üretim sonunda elde edilen ürünlerin yurtdışına satışı hedefleniyor'' dedi.