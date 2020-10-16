Emlak sektörüne değer katacak, tüketici daha kaliteli hizmet alacak!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmî Gazetede yayımlandı. Taşınmaza yönelik alım-satım ve kiralama hizmetleriyle birlikte verilebilecek hizmetlerin çerçevesini çizen yönetmelik uyarınca, artık yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak ve belgesi bulunmayan işletmeler ilan sitelerine de üye olamayacak.

Yeni düzenleme neler getiriyor?

Yeni bir emlak işletmesi açacak kişinin taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alması ve mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapmış olması şartı aranacak. Ayrıca emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkililerinin Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanların ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi ile faaliyet gösterme yükümlülüğü olacak. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğünü tarafından, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Yönetmelik ile emlakçı komisyon bedeline de sınırlandırma getirildi. Buna göre alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4'ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak.

“İş gücünün niteliği artacak, kazanan tüketici olacak”

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, emlak danışmanlığı sektöründe haksız rekabeti ortadan kaldırmayı ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlayan yeni yönetmeliği desteklediklerini ve uygulamasının takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi: “Her yıl binlerce kişiye hizmet veren emlak danışmanlığı sektörünün eğitimli, gerekli yetkinliğe ve iş tecrübesine sahip kişiler tarafından şekillendirilmesi, en büyük talebimizdi. Ticaret Bakanlığımız tarafından gündeme getirilen yeni yönetmelikle sektörde verilecek hizmetlerin ana çerçevesi çizildi ve devrim niteliğinde kararlar alındı. Yetki belgesi olmayan kişilerin emlakçılık faaliyeti yapamayacak ve belgesi bulunmayan işletmelerin internet ortamında da ilan yayınlayamayacak olmasını çok olumlu karşılıyoruz. Bu sayede sektördeki iş gücünün niteliğine önemli katkı sağlanacak ve tüketicilerin daha kaliteli hizmet alması mümkün olacak."

Emlakjet’te ilanlar artık belge numaralı yayımlanıyor

Emlakjet olarak emlak danışmanlığı mesleğinin belirli bir kalitenin üzerine çıkması ve yüksek değer üretmesi için bir çözüm ortağı olarak çalıştıklarını vurgulayan İdikat, “Yeni düzenleme, tüm ilanlarda yetki belgesi numarasına yer verilmesi ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanının kullanılmasını zorunlu kıldı. Biz daha yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce, 12 Ekim tarihinden itibaren sitemizde ilan yayımlamak isteyenlerden MYK ve TTY belge numaralarını almaya başladık. Bu tarih itibarıyla Emlakjet üzerinden ilan yayımlamak isteyen üyelerimiz, ‘Üyelik Bilgileri’ bölümünde özel bir alana belge numaralarını girerek işlem yapabiliyor. Ayrıca üyelerimizin MYK belgesi almasına da destek oluyoruz. Bugüne kadar toplam 3 bin üyemizin MYK belgesi almasına destek olduk. Yönetmeliğin de yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 bin danışanımızın MYK Belgesi almasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.