Egepen Deceuninck Yeni Ürünlerini Alt Bayileri ve Profesyoneller ile Buluşturmaya Devam Ediyor

Türkiye’nin en büyük PVC üreticilerinden biri olan Egepen Deceuninck, yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda üretip, ‘efsane sanat’ olarak zarif tasarım ve üstün performansı ile öne çıkan Legend Art’ı ve eşiksiz sürme sistemi olan Slimslide Sürme Sistemi’ni tüm Türkiye’de bulunan bayileri ve de sektör profesyonelleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni toplantılarımızı; Nevşehir, Bursa ve Antalya illerinde gerçekleştirdik.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen toplantılar, Teknik Destek ve Denetim Müdürü Suat Yılmaz’ın detaylı bilgilendirme sunumu ile başladı ve akabinde misafirlerin, anlatılan özellikleri, özel olarak tasarlanan stantta deneyimlemesi ile devam etti. Soru cevapların da yapıldığı toplantılar, düzenlenen akşam yemeği ile son buldu.

Türkiye genelinde yapılan bu toplantılara ilişkin görüşlerini bildiren Egepen Deceuninck Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özen, “Alt bayilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantılardan çok büyük bir fayda sağlıyoruz. Hem bayilerimizden hem de inşaat dünyasında bulunan diğer profesyonellerden aldığımız olumlu geri dönüşler, yürüdüğümüz yolda bizlere çok daha fazla motivasyon sağlıyor. Bizler, sizlerden aldığımız güç ve geri dönüşler ile Egepen Deceuninck olarak; teknolojiye yaptığımız yatırımlara,

AR-GE çalışmalarımıza ve sürdürülebilirlik politikaları ile yeni ürünler çıkartarak Türkiye’de PVC sektörünün nabzını tutmaya devam edeceğiz.” dedi.