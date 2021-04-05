ECCE, Anneler Günü’nü ‘MUM’ yazılı tasarımlarıyla kutluyor

ECCE, Anneler Günü’ne özel hazırladığı MUM yazılı tasarımlarıyla özel bir hediye alternatifi sunuyor. ECCE, kişiye özel tasarlanan Name Tag Koleksiyonu’na ait “MUM” yazılı kişiselleştirilmiş ürünleriyle; hem annelerin, hem de kızlarının kullanabileceği özel bir sürprize imza atıyor.

Çocuklardan annelere “Name Tag Koleksiyonu”

İsteğe göre isim yazılı olarak da tasarlanabilen koleksiyon, annesine unutulmaz bir hediye almak isteyenlere özel bir seçenek sunuyor. İster “MUM”, ister “canım annem”, istenirse de “isim” yazılabilen tasarımlar; annelerin zevkle kullanabilecekleri ve baktıkça mutlu olacakları zarif görünümleriyle öne çıkıyor. Her fırsatta annelerimizin değerini onlara hissettirmemiz gerektiğine inanan ECCE, tüm değerli annelerin Anneler Günü’nü kutluyor.

ECCE’nin iyi hissettiren zanaatkar pırlantalı tüm tasarımlarını www.eccediamonds.com adresinden inceleyebilir ayrıca Beymen mağazaları ve Trendyol’dan da dilediğiniz tasarıma ulaşabilirsiniz.