E-ticaret siteleri kişisel verileri korumakla yükümlü

Ülkemizde ve dünyada online alışveriş furyasının arşa çıktığı günleri yaşıyoruz. Kampanyaların, mailing çalışmalarının ve SMS’lerin havada uçuştuğu bu dönemin asıl kazananları ise hackerler oluyor. Özellikle e-ticaret sitelerinin hazırladığı onlarca kampanyaya dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, e-ticaret sitelerinin KVKK karşısında dikkat etmesi gereken noktaların olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca sahte kampanya ve dolandırıcılıkların bu özel güne dair artacağını da belirten Günal, kullanıcıları kişisel verilerini koruma konusunda da uyarıyor.

E-Ticaret Siteleri Kişisel Verilere Dikkat Etmeli

Artık ülkemizde de online alışveriş alışkanlığı iyice yerleşti. Bununla birlikte online alışveriş konusunda kullanıcılara büyük kolaylıklar sunmaya çalışan e-ticaret sitelerinin taşıdıkları önemli bir sorumluluk da bulunuyor. Özellikle alışveriş için elde edinilen ya da kampanyalarda toplanılan kişisel veriler hususunda e-ticaret sitelerinin birer veri sorumlusu haline geldiğini belirten Serap Günal, e-ticaret sitelerini kullanıcıların kişisel verilerinin korunması, saklanması ya da işlenmesinde KVKK yükümlülüklerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Aydınlatma Metninin Sunulması ve Açık Rızanın Alınması Unutulmamalı

Online alışveriş yapmak isteyen kullanıcılarından elde etmek istediği kişisel veriler konusunda e-ticaret sitelerinin KVKK yükümlülüklerine dikkat etmesi gerekiyor. Her e-ticaret sitesinin kullanıcılarını elde etmek istediği veriler konusunda aydınlatması gerektiğini de hatırlatan Serap Günal, kişisel veriler konusunda e-ticaret sitelerinin de mutlaka uymak zorunda olduğu KVKK yükümlülüğünün açık rızanın alınması olduğunu ifade ediyor. Alışverişte ya da kampanyalar öncesi ve sonrasında kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin işlenmesi gibi amaçlarında her detayın açık ve net şekilde veri sahibine aktarılması ve açık rızasının alınması gerektiğinin altını çizen Günal, bu eylemleri gerçekleştirmeyen e-ticaret sitelerinin cezalarla karşılaşacağını ifade ediyor.

Hackerler Size Cazip Fırsatlar Sunabilir, Aman Dikkat!

Şu sıralar birçok özel güne dair kampanya ve indirimlerle karşılaşılıyor. Cazip teklifler, inanılmaz indirimler ise kullanıcıları cezbediyor. Özellikle e-postalara düşen indirim temalı oltalama saldırılarına dikkat çeken Serap Günal, güvenilir olmayan ve hacker tuzakları ile dolu site yönlendirmelerine karşı kullanıcıları uyarıyor. Hackerlerin kurdukları tuzaklara karşı kişisel verileri korumak isteyen kullanıcılar için Serap Günal 5 öneride de bulunuyor.

1. E-postalarınıza gelen maillerin doğruluğunu kontrol edin.

2. İndirim ve hediye tekliflerinin doğruluğunu kontrol edin.

3. Güvenilir alışveriş sitelerinden alışveriş yapın.

4. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin.

5. Antivirüs yazılımları kullanın.