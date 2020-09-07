Dünyanın işi burada

İnşaat firmaları, taşeronlar ve personeller, Workindo.com üzerinden kendileri için en uygun işi ya da çalışanı bulabiliyor. Kişiler iş deneyimleri, yaş, eğitim durumu ve ücret beklentilerini siteye ekleyerek kendileri için en uygun ilana kolayca başvurabiliyor. Aynı şekilde inşaat firmaları ve taşeron firmalar projeleri için kendi kriterlerine en uygun personeli site üzerinden bulabiliyor.

İŞKUR’un resmi istihdam merkezi olan Workindo.com, şahış ve şirket bilgilerini, birinci elden düzenli aralıklarla doğrulayarak güven ve şeffaflık ilkesine uygun şekilde muhafaza ediyor. Siteye, e-posta ve cep telefonu bilgilerini girerek ücretsiz bir şekilde üye olunabiliyor.

Yurt dışı iş fırsatları da Workindo.com’da

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışı inşaat projelerinde çalışmak isteyenler ya da yurt dışındaki projelerine eleman, taşeron tedariği sağlamak isteyenler, Workindo.com üzerinden ilan verip başvuru yapabiliyor.

Sitedeki yurt dışı ilanlarda sayının giderek arttığına değinen Workindo CEO’su Erhan Kocabaş, “İnşaat sektöründe pandeminin ilk günlerine kıyasla daha hareketli bir dönem geçiriyoruz. Devlet teşvikleriyle ölü toprağını biraz attığımızı söyleyebilirim. Bu kıpırdanma gerek yurt içi gerekse yurt dışı ilanlarımızda son dönemde hareketlilik yaşanmasına sebep olurken, iş ve personel buluşturmalarında artış gözlemliyoruz. Özellikle yurt dışı tarafında Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere Afrika, Balkanlar gibi coğrafyalardaki projelerin ilanları sitemizde daha fazla yer almaya başladı. Oralardaki projelerde çalışmak isteyenler Workindo.com üzerinden projelere başvurularını kolayca yapabiliyor, ayrıca oradaki projelere teklif vermek isteyen taşeronlar ve firmalar için de yepyeni iş fırsatları doğuyor. Deneyimli ekibimiz ve güçlü altyapımızla inşaat sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Workindo.com ile firmalar için yurt içi-yurt dışı tüm projelere teklif verme ve çalışanlara ulaşma süreçlerindeki problemler ortadan kalkıyor.