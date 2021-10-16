Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu? Listede Türk şirketi var mı?
Dünyanın en değerli markaları listesi açıklandı. Koronavirüs salgınında yaşanan ekonomik krize rağmen en değerli 100 şirket değerlerini yüzde 42 artırırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon, art arda üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi oldu.
Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını açıkladı.
2020 yılında corona virüs pandemisinin etkisiyle yaşanan küresel kriz nedeniyle birçok şirket zor günler geçirirken, bazı şirketler ise pandemi sürecinde marka değerlerini artırdı.
2021'in en değerli 100 markasının toplam değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaşırken, listenin art arda üçüncü kez ilk sırasında toplam marka değerini yüzde 64 artarak 683 milyar dolar olan Amazon yer aldı.
Listede Türk markası mevcut değil.
İşte dünyanın en değerli 100 markası:
100- COLGATE: 18,89 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
99- SPOTİFY: 19.28 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
98- BANK OF AMERİCA: 19.32 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
97- COMMONWEALTH BANK: 19.47 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
96- KE: 19,5 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
95- PAMPERS: 19.62 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
94- CHİNA CONSTRUCTİON BANK: 19.78 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
93- DİDİ CHUXİNG: 20.04 MİLYAR DOLAR
Ulaştırma
92- DHL : 20.14 MİLYAR DOLAR
Lojistik
91- ORANGE: 20.2 MİLYAR DOLAR
Telekom
90- TD: 20.21 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
89- AUTODESK: 20,45 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
88- NTT: 20.48 MİLYAR DOLAR
Telekom
87- AIA: 20.6 MİLYAR DOLAR
Sigortacılık
86- LOWE'S: 20.67 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende Satışı
85- UNİTED HEALTHCARE: 20.87 MİLYAR DOLAR
Sigortacılık
84- IKEA: 21,02 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
83- ZARA: 21,38 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
82- SNAPCHAT: 21.61 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
81- PİNDUODUO: 21,73 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
80- CHASE: 21,83 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
79- ADİDAS 22.34 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
78- UBER: 22.41 MİLYAR DOLAR
Ulaşım
77- BAİDU: 23,36 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
76- FEDEX: 23,59 MİLYAR DOLAR
Lojistik
75- SİEMENS: 23,64 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
74- J.P. MORGAN: 24,11 MİLYAR DOLAR
Finansal hizmetler
73- LIC: 24,14 MİLYAR DOLAR
Sigortacılık
72- DELL: 24,78 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
71- BMW: 24,82 MİLYAR DOLAR
Otomotiv
70- XİAOMİ: 24.89 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
69- BUDWEİSER: 25,55 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek
68- CHİNA MOBİLE: 25,82 MİLYAR DOLAR
Telekom
67- MERCEDES-BENZ: 25,84 MİLYAR DOLAR
Otomotiv
66- HDFC BANKASI: 26,37 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
65- HAİER: 26,42 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
64- TOYOTA: 26,97 MİLYAR DOLAR
Otomotiv
63- RBC: 27,61 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
62- WELLS FARGO: 28 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
61- AMERİCAN EXPRESS: 28,58 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
60- VODAFONE: 29,74 MİLYAR DOLAR
Telekom Sağlayıcıları
59- XBOX: 30,4 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
58- TATA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: 31,28 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları
57- AMD: 32,92 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları
56- GUCCİ: 33,84 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
55- COSTCO: 35,14 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
54- LİNKEDİN: 35,52 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
53- INTUİT: 35,87 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları
52- ZOOM: 36,93 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları
51- ICBC: 37,77 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
50- HUAWEİ: 38.02 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
49- PİNG: 38,05 MİLYAR DOLAR
Sigorta
48- L'OREAL PARİS: 38,31 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
47- TESLA: 42.61 MİLYAR DOLAR
Otomotiv
46- DEUTSCHE TELEKOM: 43,1 MİLYAR DOLAR
Telekom Sağlayıcısı
45- TİKTOK: 43,52 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
44- JD: 44,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
43- HERMÈS: 46,4 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
42- SAMSUNG: 46,77 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
41- CİSCO: 46,82 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
40- CHANEL: 47,05 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
39- YOUTUBE: 47,1 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
38- SPECTRUM: 47,28 MİLYAR DOLAR
Telekom
37- QUALCOMM: 48,36 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
36- SALESFORCE: 48,98 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
35- TEXAS INSTRUMENTS: 49,24 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
34- MEİTUAN: 52,40 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
33- DİSNEY: 55,22 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
32- MARLBORO: 57.01 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
31- XFİNİTY: 59 MİLYAR DOLAR
Telekom
30- WALMART: 59,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
29- STARBUCKS: 60,27 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek
28- ORACLE: 60,84 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
27- ACCENTURE: 64,73 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
26- SAP: 69,24 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
25- THE HOME DEPOT: 70,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
24- NETFLİX: 71,13 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
23- INTEL: 71,94 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
22- UPS: 73.02 MİLYAR DOLAR
Lojistik
21- LOUİS VUİTTON: 75,73 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
20- ADOBE: 78,52 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
19- PAYPAL: 80.62 MİLYAR DOLAR
Ödeme
18- INSTAGRAM: 82,9 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
17- NIKE: 83.71 MİLYAR DOLAR
Tüketim Ürünleri ve Perakende
16- COCA-COLA: 87.6 MİLYAR DOLAR
İçecek
15- IBM: 91,34 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
14- AT&T: 100,65 MİLYAR DOLAR
Telekom
13- VERİZON: 101,94 MİLYAR DOLAR
Telekom
12- NVİDİA: 104,76 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
11- MOUTAİ: 109,33 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek
10- MASTERCARD: 112,88 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
9- MCDONALD'S: 154.92 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek
8- VİSA: 191,29 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
7- ALİBABA 196.91 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
6- FACEBOOK: 226,74 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
5- TENCENT: 240,93 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
4- MİCROSOFT: 410,27 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı
3- GOOGLE: 458 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
2- APPLE: 612 MİLYAR DOLAR
Teknoloji
1- AMAZON: 683.85 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende