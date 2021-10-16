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Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu? Listede Türk şirketi var mı?

Dünyanın en değerli markaları listesi açıklandı. Koronavirüs salgınında yaşanan ekonomik krize rağmen en değerli 100 şirket değerlerini yüzde 42 artırırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon, art arda üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi oldu.

İş Dünyası 16.10.2021, 09:12
Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu? Listede Türk şirketi var mı?

Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını açıkladı.

2020 yılında corona virüs pandemisinin etkisiyle yaşanan küresel kriz nedeniyle birçok şirket zor günler geçirirken, bazı şirketler ise pandemi sürecinde marka değerlerini artırdı.

2021'in en değerli 100 markasının toplam değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaşırken, listenin art arda üçüncü kez ilk sırasında toplam marka değerini yüzde 64 artarak 683 milyar dolar olan Amazon yer aldı.

Listede Türk markası mevcut değil.

İşte dünyanın en değerli 100 markası:

100- COLGATE: 18,89 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

99- SPOTİFY: 19.28 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence

98- BANK OF AMERİCA: 19.32 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler

97- COMMONWEALTH BANK: 19.47 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler 

96- KE: 19,5 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende 

95- PAMPERS: 19.62 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

94- CHİNA CONSTRUCTİON BANK: 19.78 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler 

93- DİDİ CHUXİNG: 20.04 MİLYAR DOLAR
Ulaştırma

92- DHL : 20.14 MİLYAR DOLAR
Lojistik 

91- ORANGE: 20.2 MİLYAR DOLAR
Telekom

90- TD: 20.21 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler  

89- AUTODESK: 20,45 MİLYAR DOLAR
Teknoloji

88- NTT: 20.48  MİLYAR DOLAR
Telekom

87- AIA: 20.6 MİLYAR DOLAR
Sigortacılık 

86- LOWE'S: 20.67 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende Satışı

 85- UNİTED HEALTHCARE: 20.87 MİLYAR DOLAR
Sigortacılık 

84- IKEA: 21,02 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

83- ZARA: 21,38 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende 

82- SNAPCHAT: 21.61 MİLYAR DOLAR 
Medya ve Eğlence 

81- PİNDUODUO: 21,73 MİLYAR DOLAR
 Tüketim Malları ve Perakende 

80- CHASE: 21,83 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler

79- ADİDAS 22.34 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

78- UBER: 22.41 MİLYAR DOLAR
Ulaşım

77- BAİDU: 23,36 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence 

76- FEDEX: 23,59 MİLYAR DOLAR 
Lojistik

75- SİEMENS: 23,64 MİLYAR DOLAR
Teknoloji

74- J.P. MORGAN: 24,11 MİLYAR DOLAR
Finansal hizmetler 

73- LIC: 24,14 MİLYAR DOLAR
Sigortacılık

72- DELL: 24,78 MİLYAR DOLAR
Teknoloji

71- BMW: 24,82 MİLYAR DOLAR
Otomotiv

70- XİAOMİ: 24.89 MİLYAR DOLAR
Teknoloji 

69- BUDWEİSER: 25,55 MİLYAR DOLAR 
Yiyecek ve İçecek 

68- CHİNA MOBİLE: 25,82 MİLYAR DOLAR
Telekom 

67- MERCEDES-BENZ: 25,84 MİLYAR DOLAR
Otomotiv

66- HDFC BANKASI: 26,37 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler

65- HAİER: 26,42 MİLYAR DOLAR
Teknoloji

64- TOYOTA: 26,97 MİLYAR DOLAR
Otomotiv

63- RBC: 27,61 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler 

62- WELLS FARGO: 28 MİLYAR DOLAR 
Finansal Hizmetler 

61- AMERİCAN EXPRESS: 28,58 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler 

60- VODAFONE: 29,74 MİLYAR DOLAR
Telekom Sağlayıcıları

59- XBOX: 30,4 MİLYAR DOLAR
Teknoloji 

58- TATA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: 31,28 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 

57- AMD: 32,92 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 

56- GUCCİ: 33,84 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende 

55- COSTCO: 35,14 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende 

54- LİNKEDİN: 35,52 MİLYAR DOLAR 
Medya ve Eğlence

53- INTUİT: 35,87 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 

52- ZOOM: 36,93 MİLYAR DOLAR 
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 

51- ICBC: 37,77 MİLYAR DOLAR
 Finansal Hizmetler 

50- HUAWEİ: 38.02 MİLYAR DOLAR
Teknoloji

49- PİNG: 38,05 MİLYAR DOLAR
Sigorta

48- L'OREAL PARİS: 38,31 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

47- TESLA: 42.61 MİLYAR DOLAR
Otomotiv

46- DEUTSCHE TELEKOM: 43,1 MİLYAR DOLAR
Telekom Sağlayıcısı

45- TİKTOK: 43,52 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence

44- JD: 44,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende 

43- HERMÈS: 46,4 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

42- SAMSUNG: 46,77 MİLYAR DOLAR
Teknoloji 

41- CİSCO: 46,82 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

40- CHANEL: 47,05 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

39- YOUTUBE: 47,1 MİLYAR DOLAR  
Medya ve Eğlence

38- SPECTRUM: 47,28 MİLYAR DOLAR
Telekom

37- QUALCOMM: 48,36 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

36- SALESFORCE: 48,98 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

35- TEXAS INSTRUMENTS: 49,24 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

34- MEİTUAN: 52,40 MİLYAR DOLAR
Teknoloji

33- DİSNEY: 55,22 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence 

32- MARLBORO: 57.01 MİLYAR DOLAR 
Tüketim Malları ve Perakende

31- XFİNİTY: 59 MİLYAR DOLAR
Telekom

30- WALMART: 59,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

29- STARBUCKS: 60,27 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek

28- ORACLE: 60,84 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

27- ACCENTURE: 64,73 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

26- SAP: 69,24 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

25- THE HOME DEPOT: 70,52 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende 

24- NETFLİX: 71,13 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence 

23- INTEL: 71,94 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

22- UPS: 73.02 MİLYAR DOLAR
Lojistik 

21- LOUİS VUİTTON: 75,73 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

20- ADOBE: 78,52 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

19- PAYPAL: 80.62 MİLYAR DOLAR
Ödeme 

18- INSTAGRAM: 82,9 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence 

17- NIKE: 83.71 MİLYAR DOLAR
Tüketim Ürünleri ve Perakende

16- COCA-COLA: 87.6 MİLYAR DOLAR
İçecek

15- IBM: 91,34 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

14- AT&T: 100,65 MİLYAR DOLAR
Telekom

13- VERİZON: 101,94 MİLYAR DOLAR
Telekom

12- NVİDİA: 104,76 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

11- MOUTAİ: 109,33 MİLYAR DOLAR
Yiyecek ve İçecek

10- MASTERCARD: 112,88 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler

9- MCDONALD'S: 154.92 MİLYAR DOLAR
 Yiyecek ve İçecek 

8- VİSA: 191,29 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler 

7- ALİBABA 196.91 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende

6- FACEBOOK: 226,74 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence

5- TENCENT: 240,93 MİLYAR DOLAR 
Medya ve Eğlence

4- MİCROSOFT: 410,27 MİLYAR DOLAR
İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

3- GOOGLE: 458 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence

2- APPLE: 612 MİLYAR DOLAR
Teknoloji

1- AMAZON: 683.85 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende 

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