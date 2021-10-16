Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu? Listede Türk şirketi var mı?

Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını açıkladı.

2020 yılında corona virüs pandemisinin etkisiyle yaşanan küresel kriz nedeniyle birçok şirket zor günler geçirirken, bazı şirketler ise pandemi sürecinde marka değerlerini artırdı.

2021'in en değerli 100 markasının toplam değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaşırken, listenin art arda üçüncü kez ilk sırasında toplam marka değerini yüzde 64 artarak 683 milyar dolar olan Amazon yer aldı.

Listede Türk markası mevcut değil.

İşte dünyanın en değerli 100 markası:

100- COLGATE: 18,89 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

99- SPOTİFY: 19.28 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

98- BANK OF AMERİCA: 19.32 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

97- COMMONWEALTH BANK: 19.47 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

96- KE: 19,5 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

95- PAMPERS: 19.62 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

94- CHİNA CONSTRUCTİON BANK: 19.78 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

93- DİDİ CHUXİNG: 20.04 MİLYAR DOLAR

Ulaştırma

92- DHL : 20.14 MİLYAR DOLAR

Lojistik

91- ORANGE: 20.2 MİLYAR DOLAR

Telekom

90- TD: 20.21 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

89- AUTODESK: 20,45 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

88- NTT: 20.48 MİLYAR DOLAR

Telekom

87- AIA: 20.6 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık

86- LOWE'S: 20.67 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende Satışı

85- UNİTED HEALTHCARE: 20.87 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık

84- IKEA: 21,02 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

83- ZARA: 21,38 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

82- SNAPCHAT: 21.61 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

81- PİNDUODUO: 21,73 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

80- CHASE: 21,83 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

79- ADİDAS 22.34 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

78- UBER: 22.41 MİLYAR DOLAR

Ulaşım

77- BAİDU: 23,36 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

76- FEDEX: 23,59 MİLYAR DOLAR

Lojistik

75- SİEMENS: 23,64 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

74- J.P. MORGAN: 24,11 MİLYAR DOLAR

Finansal hizmetler

73- LIC: 24,14 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık

72- DELL: 24,78 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

71- BMW: 24,82 MİLYAR DOLAR

Otomotiv

70- XİAOMİ: 24.89 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

69- BUDWEİSER: 25,55 MİLYAR DOLAR

Yiyecek ve İçecek

68- CHİNA MOBİLE: 25,82 MİLYAR DOLAR

Telekom

67- MERCEDES-BENZ: 25,84 MİLYAR DOLAR

Otomotiv

66- HDFC BANKASI: 26,37 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

65- HAİER: 26,42 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

64- TOYOTA: 26,97 MİLYAR DOLAR

Otomotiv

63- RBC: 27,61 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

62- WELLS FARGO: 28 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

61- AMERİCAN EXPRESS: 28,58 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

60- VODAFONE: 29,74 MİLYAR DOLAR

Telekom Sağlayıcıları

59- XBOX: 30,4 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

58- TATA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: 31,28 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

57- AMD: 32,92 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

56- GUCCİ: 33,84 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

55- COSTCO: 35,14 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

54- LİNKEDİN: 35,52 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

53- INTUİT: 35,87 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

52- ZOOM: 36,93 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

51- ICBC: 37,77 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

50- HUAWEİ: 38.02 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

49- PİNG: 38,05 MİLYAR DOLAR

Sigorta

48- L'OREAL PARİS: 38,31 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

47- TESLA: 42.61 MİLYAR DOLAR

Otomotiv

46- DEUTSCHE TELEKOM: 43,1 MİLYAR DOLAR

Telekom Sağlayıcısı

45- TİKTOK: 43,52 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

44- JD: 44,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

43- HERMÈS: 46,4 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

42- SAMSUNG: 46,77 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

41- CİSCO: 46,82 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

40- CHANEL: 47,05 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

39- YOUTUBE: 47,1 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

38- SPECTRUM: 47,28 MİLYAR DOLAR

Telekom

37- QUALCOMM: 48,36 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

36- SALESFORCE: 48,98 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

35- TEXAS INSTRUMENTS: 49,24 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

34- MEİTUAN: 52,40 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

33- DİSNEY: 55,22 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

32- MARLBORO: 57.01 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

31- XFİNİTY: 59 MİLYAR DOLAR

Telekom

30- WALMART: 59,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

29- STARBUCKS: 60,27 MİLYAR DOLAR

Yiyecek ve İçecek

28- ORACLE: 60,84 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

27- ACCENTURE: 64,73 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

26- SAP: 69,24 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

25- THE HOME DEPOT: 70,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

24- NETFLİX: 71,13 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

23- INTEL: 71,94 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

22- UPS: 73.02 MİLYAR DOLAR

Lojistik

21- LOUİS VUİTTON: 75,73 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

20- ADOBE: 78,52 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

19- PAYPAL: 80.62 MİLYAR DOLAR

Ödeme

18- INSTAGRAM: 82,9 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

17- NIKE: 83.71 MİLYAR DOLAR

Tüketim Ürünleri ve Perakende

16- COCA-COLA: 87.6 MİLYAR DOLAR

İçecek

15- IBM: 91,34 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

14- AT&T: 100,65 MİLYAR DOLAR

Telekom

13- VERİZON: 101,94 MİLYAR DOLAR

Telekom

12- NVİDİA: 104,76 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

11- MOUTAİ: 109,33 MİLYAR DOLAR

Yiyecek ve İçecek

10- MASTERCARD: 112,88 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

9- MCDONALD'S: 154.92 MİLYAR DOLAR

Yiyecek ve İçecek

8- VİSA: 191,29 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler

7- ALİBABA 196.91 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende

6- FACEBOOK: 226,74 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

5- TENCENT: 240,93 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

4- MİCROSOFT: 410,27 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

3- GOOGLE: 458 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence

2- APPLE: 612 MİLYAR DOLAR

Teknoloji

1- AMAZON: 683.85 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende