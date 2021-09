DÜNYACA ÜNLÜ SIX SENSES SPA, ŞİMDİ İSTANBUL’DA!

Six Senses’in dünyaca ünlü Holistik Spa ve Wellness hizmetleri İstanbul ile buluşuyor. Boğaz’ın en nadide kıvrımı Sarıyer’de, şehrin tarihini aynalayan iki muhteşem yalıda konumlanan Six Senses Kocataş Mansions’ın koru alanında, muhteşem Boğaz manzarasına karşı konumlanan Six Senses Spa, markanın bütüncül sağlık anlayışını misafirlerin beğenisine sunuyor.

Doğunun kadim bilgeliği ve Batı’nın modern tekniklerinin harmanlandığı Six Senses Spa, beş farklı bakım odası, üç farklı hamamı, güzellik merkezi, anti-aging merkezi, el ve ayak bakımlarına ek olarak fitness ve nörobilimden faydalanan terapilerle fark yaratırken, misafirlere holistik wellness anlayışı ışığında unutulmaz deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor. Misafirlerin kendisi ve çevresi ile yeniden bağ kurmasını hedefleyen Six Senses Spa, kişiye özel deneyimler ve sıra dışı atmosferi ile İstanbul’a bambaşka bir Spa anlayışı getiriyor.

Six Senses’in Dünya çapında tanınan imza masajları; holistik, derin doku, detoks baş ve ayak masajlarına ek olarak cilt tipine özel analizlerle uzmanlar tarafından hayata geçirilen cilt ve vücut bakımları ile kendinizi yenilenmiş ve canlanmış hissedeceksiniz.

Uzman kadrosu eşliğinde sürdürülebilir ve doğal yaklaşımları ile daha sağlıklı ve pozitif bir yaşam tarzının anahtarını sunan Six Senses Spa, misafirlerini cilt bakımı, masaj veya geleneksel Türk hamamında dinlenme ve günlük hayatın kaosundan uzaklaşmaya davet ediyor.

Six Senses Spa’da Boğaz’ın en yeşil sırtlarını izleyip manzaranın keyfini çıkarırken, uzmanların deneyimli ellerinde kendiniz ile yeniden bağ kurun...