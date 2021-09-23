Doğtaş’ın Yurtiçi Mağazacılık Girişimlerinde İbre Yükseliyor!

Doğtaş, “Türkiye’nin 81 ilinde Doğtaş mağazası” hedefi ile mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. 2021 yılı sonuna yaklaşırken, yurtiçinde 161 bayi, 35 perakende olmak üzere toplamda 196 mağazaya ulaşan Doğtaş, yılsonuna kadar 9 mağaza daha açarak yurtiçindeki mağaza sayısını 205’e çıkarmayı hedefliyor.

“Yenilikçi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım tüm Türkiye’ye yayılacak”

Doğtaş İş Geliştirme Direktörü Hikmet Özsalmanlı, Doğtaş’ın son 2 yılda mağazalaşma alanında gösterdiği yüksek performansının, ilerleyen yıllarda da hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi. 2022 yılında 50 mağaza daha açılacağını belirten Özsalmanlı, “Doğtaş’ın 2019 yılında Tarz ve Uyumun Aşkı konseptiyle başlattığı markalaşma sürecini, yurt içi mağaza sayılarımızı artırarak desteklemeye devam ediyoruz. Amacımız, tüm Türkiye’de hemen hemen her evde markamızın ürünlerinin yer alması.” diyerek mağaza ağını genişletmeye yapılan yatırımın önemini vurguladı.

Doğtaş İş Geliştirme Direktörü Hikmet Özsalmanlı

Doğtaş, mağazalarının yanı sıra, online mağazaya yaptığı yatırımlarla da, 24 saat hizmet veren bir marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.