Doğtaş’ın Koltuklarında Kullandığı Yeni Hibrit Teknolojisini Anlatan Reklam Filmi Yayına Girdi!

Doğtaş’ın göz alıcı detayları ve ilhamını, birçok kültürel ve tarihi simgeyi içinde barındıran Likya Yolu’ndan alan Likya Koltuk Takımı üzerinden, Hibrit teknolojisinin konforunu anlatan yepyeni reklam filmi yayına girdi.

Kızı ve damadını ziyarete gelen ve Doğtaş Likya koltuğa oturmasıyla, evde kalma zamanı süresiz uzayan bir kayınvalidenin hikayesinin yer aldığı film ile aile hayatına esprili bir gönderme yapılıyor.

Likya koleksiyonunun hibrid teknolojisi kullanılarak üretilen koltuklarının sunduğu üst düzey konfora, esprili bir dille gönderme yapılan reklam filmi, TV ve dijital kanallarda yayınlanacak.