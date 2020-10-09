Doğtaş'ın 2020 Hedefinde Tam İsabet!

Doğtaş, geçtiğimiz yıl sonunda “tarz ve uyumun aşkı” mottosuyla çıktığı yeni yolda emin adımlarla hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Pandemi döneminde geliştirdiği yenilikçi mağazacılık uygulamalarıyla sık sık kendinden bahsettiren Doğtaş, “zorlu bir yıl” olarak nitelendirdiği 2020 yılının son çeyreğine girerken, marka hedeflerini gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyor.

Yıl içinde özel dönemlerde yaptığı toplu mağaza açılışlarıyla dikkatleri çeken Doğtaş Kelebek Grubu’nun CEO’su İsmail Doğan yaptığı açıklamada “Bugün Doğtaş markasıyla, yurt içinde 166 mağazayla hizmet veriyoruz. Bu sayıyı yıl sonu itibariyle 180 olarak hedeflemiştik, hedefimize ulaşarak yılı bitireceğiz. Yurtdışında ise 7 yeni mağazamız bu yıl hizmete açılırken 5 yeni mağazamızın da hazırlık süreçleri devam ediyor“ şeklinde konuştu. Yurt dışı yatırımlarının da önemli olduğunun altını çizen İsmail Doğan, Doğtaş’ın İngiltere, Karadağ, Güney Afrika, Özbekistan, Türkmenistan gibi lokasyonların içinde bulunduğu yeni noktalarda tüketicisiyle buluşmasından heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek, pandemi sonrası hızla yurt dışı noktalarının artacağının altını çizdi.

Doğtaş Kelebek Grubu’nun CEO’su İsmail Doğan

2020 son çeyrekte yurt içinde açılacak 14 yeni Doğtaş ile, yılı hedef rakam olan 180 mağazayla bitirecek olan marka, yurt dışında da, açılan 7 mağazaya ek olarak 5 yeni mağaza açma hedefini gerçekleştirecek.

Doğtaş, tarz ve uyum aşkını 2021 yılında yurt içi ve yurt dışında daha fazla noktada tüketicisine sunmayı hedefliyor.