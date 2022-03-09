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Samsun’un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
Dev işbirliği; Sinoz artık Watsons'larda...
E-ticaret dünyasının başarılı oyuncularından Sinoz, Watsons ile tüketicilerle buluşuyor. 13 yıldır e-ticaret üzerinden tüketiciye ulaşan ve Türkiye’nin en sevilen kozmetik markası olmayı başaran Sinoz, artık tüm Watsons Mağazala'rında, watsons.com.tr'lerde ve watsons mobil uygulamalarda...
İş Dünyası 09.03.2022, 09:47
E-ticarette yakaladığı başarıyı, satış ağını genişleterek sahalara taşıyan Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi, müşterilerden gelen yoğun talep üzerine e-ticaret dışındaki pazarlara yönelerek perakende sektöründe de tüketici ile buluşma kararı aldıklarını belirtti.
Kadınların vazgeçilmez cilt bakım ürünleri markası Sinoz, Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkânı sağlıyor.