DesignFloor 2021’e yüzde 25 büyüme ile giriyor

Piyasa araştırma şirketi IMARC Group’un 2020 raporuna göre laminat parke sektörü globalde 975 milyon m²’lik hacme ulaştı. Bu rakamın 2021 yılında 1048 milyon m²’ye çıkması beklenirken parke üretiminde Avrupa’da 2, globalde 3. sırada yer alan Türkiye, pazarın güçlü oyuncularından biri olarak rekabetini sürdürüyor. Üst segment parke sektöründe Türkiye’de öncü firmalardan olan, 150 binden fazla ticari mekana ve 500 bini aşkın haneye zemin çözümü sağlayan DesignFloor, önümüzdeki 3 yıllık süreçte bayi satışlarına ilave olarak nitelikli kentsel dönüşüm, otel ve toplu konut projelerinde minimum 1,2 milyon m²’lik satış payı hedefliyor.

İnşaat ve emlak sektöründeki gelişme ve evlerin yenilenmesi Türkiye parke pazarını büyüttü. Avrupa’da 2., globalde 3. sıraya yükselen Türkiye, zengin ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyat alternatifleri sağlayarak iç pazarda da gelişmesini sürdürüyor. Avrupa’daki en ileri teknolojiye ve evrensel akreditasyonlara sahip fabrikalardan tedarik ettiği üst segment zemin kaplaması ürünleri, 150 bin²’lik stok hacmi ve 2021 yılı itibariyle 81 ilde 150 bayi hedefi ile üst segment parke pazar lideri DesignFloor, hedeflerini büyütüyor.

“Parke sektöründe iç pazardan alabileceğimiz pazar payını maksimuma ulaştırmak ve ihracat kanalındaki organizasyonumuzu büyütmek öncelikle hedeflerimiz arasında”

DesignFloor olarak Türkiye üst segment parke sektöründe öncü firma olduklarının altını çizen DesignFloor Genel Direktörü Fatih Aslan, “Teknolojinin de etkisiyle son 15 yıl içerisinde sektörümüz hızlı bir gelişim göstermiş durumda. Türkiye şu aşamada Avrupa’da Almanya’nın ardından en büyük ikinci parke üreticisi konumunda. Yapı sektörü içerisinde taşıyıcı bir rolü olan sektörümüzün toplam büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşıyor. İç pazarda da belirli bir olgunluğa ulaşmış durumdayız. Hem iç hem de küresel pazarda büyüme net olarak devam ediyor. Sektörümüzün Türkiye pazar büyüklüğü 2019 yılı verilerine göre 95 milyon metrekare. DesignFloor olarak, parke sektöründe iç pazardan alabileceğimiz pazar payını maksimuma ulaştırmak ve ihracat kanalındaki organizasyonumuzu büyütmek öncelikle hedeflerimiz arasında. Pandemi sürecinde ise pazarlama faaliyetlerimizi iç pazara yönelik stratejiler etrafında kurduk. Pandemi sürecinin bu açıdan bir fırsat yarattığını söyleyebilirim. Evde kalma süreci ile birlikte hanelerde artan tadilatlar satışlarımıza pozitif yönde yansıdı ve 9. ayın 15’i itibariyle 2019 ciromuzu aştık. Yılı yüzde 25 büyüme ile kapatacağız. Şu an Türkiye’nin her bölgesine ulaşabiliyoruz. 81 ile 1 sene içinde bayi ağımız dağılacak ve bu doğrultuda 2021 hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz.” dedi.

Aslan; Geçtiğimiz yıla oranla sektörde gözlemlenen yüzde 10’luk düşüşün artı yönde seyrederek 2021’de yüzde 30’lara çıkmasını bekliyoruz.

Fatih Aslan, geçmişte pek çok şehirde büyük ölçekli lüks konut projeleri ve kentsel dönüşüm projelerine zemin çözüm ortaklığı sunduklarını ifade etti. Pandemi öncesinden itibaren büyük bir kriz yaşayan inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle bu tarz projelere karşı çekimser kaldıklarını belirten Aslan, pandemiyle gelişen dalgalanmanın yansımaları hakkında şu bilgileri verdi: “Mart-Nisan aylarında bir süredir devam eden projeler kısıtlı çalışma süreleri ve personel ile tamamlansa da devamında tüm operasyonların tamamen durduğu bir süreç yaşadık. Satış ve uygulama tarafında büyük ölçüde sakinlik yaşadığımız için dijital ortamdaki faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Web ve mobil ortamındaki projelerimizi hızlandırdık. Pandeminin sona ermesi ve piyasaların hareketlenmesi ile durgunlaşan sektörel büyümenin iyi bir ivme yakalayacağını düşünüyoruz. Hem büyük projeler tarafında hem de nihai tüketici tarafında ekonomik dalgalanmaların yarattığı tedirginlik devam ediyor. Satış oranlarında sektörde geçtiğimiz yıla oranla gözlemlenen yüzde 10’luk düşüşün 2021’de yüzde 30’lara çıkmasını bekliyoruz. Sektördeki küçülmeye rağmen elde ettiğimiz %25’lik büyümenin, önümüzdeki yıllarda proje kanalımızdaki satış faaliyetleri ile katlanarak artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte kentsel dönüşüm, otel ve toplu konut projelerinden en az 1,2 milyon m2’lik bir satış payı alacağımızı öngörüyoruz. 81 ildeki bayi satış kanalına artı olarak büyük ölçekli projelerden 200-220 milyon TL'lik bir ciro hedefliyoruz. Bu anlamda ekonomik kalkınmadaki etkimizin de bir yükseliş trendine girdiğini belirtmekte yarar görüyorum.”