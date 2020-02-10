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Denizli GİAD, EGİFED bünyesine katıldı

Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu -EGİFED üye sayısını arttırarak bölgede önemli ve etkin çalışan 7 genç iş insanı derneğini biraraya getirerek çalışmalarına devam ediyor.

Denizli GİAD, EGİFED bünyesine katıldı

Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu -EGİFED üye sayısını arttırarak bölgede önemli ve etkin çalışan 7 genç iş insanı derneğini biraraya getirerek çalışmalarına devam ediyor.

10 Şubat 2020 Pazartesi 11:34
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Denizli GİAD, EGİFED bünyesine katıldı

Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD), Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD), Bandırma Genç Girişimci İşadamları Derneği (BANGGİAD), Ege Genç İş İnsanlar Derneği (EGİAD), Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) ve Nazilli Genç İşadamları Derneği (NAZGİAD) olmak üzere 6 iş insanları derneğinin oluşturduğu Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) son olarak Denizli Genç İş İnsanları Derneği’ni  (DEGİAD) de bünyesine aldı.

EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, yaptığı açıklamada Federasyonu’nun yeni üyesi Denizli Genç İş İnsanları Derneği’ni tebrik etti, birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. EGİFED’in bölgedeki genç işadamları derneklerini kucaklayan, bölgenin kilit kurumlarıyla iyi ilişkiler kurarak bölgenin ve üyelerinin sorunlarına çözüm üretebilen bir yapıda faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, birlikte hareket etmenin ve güç birliğinin önemine değindi. İlter yaptığı konuşmada;  "EGİFED, genç, dinamik, çeşitli sektörlerde, farklı il ve ilçelerde faaliyet gösteren, bölgemizin genç işadamlarının bir araya geldiği bir platform. Her derneğin kendi kentinde ortaya koyduğu enerjiyi birleştiren ve bölge çapında bir sinerji yaratmayı hedefleyen bir kurum olan EGİFED bünyesinde, üye derneklerin oluşturduğu güç birliğinin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Hem ekonomik hem ticari hem de sosyal anlamda gerçekleşen işbirlikleri üyelerimizin iş potansiyellerinin artmasına fayda sağladığı gibi aynı zamanda sektörel bilgi alışverişi için de çok önemli.  Her şeyden önce dernekler arası işbirliği ve dayanışmanın artması ve birlikte olmayı tesis edebilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ve Yönetim Kurulu üyelerini EGİFED’e üye olma kararları için kutlayan Aydın Buğra İlter, “Federasyonumuz bünyesine Denizli Genç İş İnsanları Derneği’ni katmak bizim için mutluluk verici, Denizli’de etkin çalışan, faal olarak proje üreten, etki alanı kuvvetli bir dernekle işbirliği içinde olmaktan onur duyacağız.  DEGİAD’ın EGİFED üyeliğini tebrik ediyoruz. Birlikte, bölgede güçlü bir sinerji ile çalışmalarımızı sürdüreceğimize olan inancımızı vurgulamak isteriz” dedi. Denizli Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ise “DEGİAD olarak EGİFED bünyesinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. İlerleyen süreçte federasyonumuz ve federasyona  üye derneklerimiz ile birlikte verimli ve güzel çalışmalar yapacağımızdan eminiz” diye konuştu.

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