banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'İp bina' büyük talep görüyor
'İp bina' büyük talep görüyor
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde
Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde
banner448

DenizBank müşterilerine TAV Passport ayrıcalığı

TAV İşletme Hizmetleri’nin ayrıcalıklı seyahat programı TAV Passport, sunduğu öncelik, konfor ve pek çok noktadaki premium ayrıcalıklar ile DenizBank Black ve DenizBank Private Kart sahibi müşteriler ile buluşuyor.

İş Dünyası 24.02.2021, 11:20
3
DenizBank müşterilerine TAV Passport ayrıcalığı

Kişiye özel araç transferinden, lounge hizmetlerine kadar seyahatin her aşamasında üyelerine öncelik ve konfor sunan TAV Passport, DenizBank Özel Bankacılık müşterilerine ayrıcalıklar sağlayan önemli bir iş birliğine imza attı. Covid-19 süreciyle birlikte artan güvenli seyahat beklentilerini karşılamak üzere yenilenen TAV Passport, havalimanında teması en aza indiren bir seyahat deneyimi sağlayacak.

Yenilenen yüzüyle TAV Passport 10 yaşında

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan TAV Passport’un önümüzdeki döneme yeniliklerle girdiğini söyleyen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay, DenizBank ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “TAV Passport ile tam 10 yıldır misafirlerimizin yolculuk hikayelerine eşlik ediyor, onlara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve anketlerde üyelerimizin, pandemi sonrası seyahat etme konusunda büyük bir motivasyona sahip olduğunu gördük. Müşterilerimizin bu motivasyonuna destek olmak amacıyla biz de uluslararası havalimanı otoriteleriyle birlikte hareket ediyor, ‘temassız yolculuk’ konforunu seyahat severlere sunuyoruz. Hizmet sunduğumuz tüm noktalarda hijyen kontrolünü ön planda tutarak transfer hizmeti, Primeclass Lounge içerisinde temassız erişimle paketli gıda temini, özel yolcu salonu içerisindeki hava dolaşımının kontrolünün sağlanması gibi çalışmalarımızla yolculuk deneyimi hızlı, konforlu ve güvenli gerçekleşiyor. Bu alanda yaptığımız çalışmalar yakın zamanda uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Skytrax tarafından da dünyada ilk defa verilen Covid 19 hijyen ve güvenlik önlemlerinde 5 yıldız sertifikası ile ödüllendirildi.” dedi.

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran da işbirliğine ilişkin şöyle konuştu: “DenizBank olarak müşterilerimizin beklentilerini henüz oluşmadan tespit ederek, 7/24, zaman ve mekandan bağımsız hizmet götürebilme anlayışı ile çalışıyoruz.  Bu bakış açısıyla, küresel salgın koşullarında uzun süredir ertelediğimiz, bir o kadar da özlem duyduğumuz seyahatlerimizi daha özel hale getirmek üzere TAV ile yan yana geliyoruz.  İş birliğimiz ile yeni DenizBank Black ve DenizBank Private kartlarımızı kullanan müşterilerimizin yolculuklarını, tüm ihtiyaçlarının titizlikle düşünüldüğü, havaalanında bekleme, park yeri arama gibi süreçlerin ortadan kalktığı, keyifli ve güvenli bir tecrübeye dönüştürüyoruz. Zira doğru hizmetleri sunan kredi kartının, seyahat deneyimini ayrıcalıklı noktaya taşıdığını biliyoruz. Türkiye’de ve dünyada 60’a yakın sayıda havalimanında bulunan Primeclass Lounge ve yine önemli zaman tasarrufu sağlayan fast track hizmetleri başta olmak üzere pek çok ayrıcalıkla, evden uçağa her aşamada müşterilerimize konfor sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. 

Güvenli ve hijyenik seyahat ayrıcalıkları 

TAV Passport, üyelerine evden uçağa kadar seyahatlerinin her aşamasında konforlu, hızlı ve güvenli bir seyahat deneyimi sunuyor. Premium araçlarla sunulan transfer hizmeti; binek araçlarda en fazla iki, daha büyük araçlarda ise en fazla dört yolcu ile sağlanıyor. Misafirler HES koduyla araçlara kabul edilirken, tüm araçlar her transfer öncesi misafirin gözetiminde ULV cihazı ile dezenfekte ediliyor. Şoför koltuklarının şeffaf bir bölme ile ayrıldığı araçlar seyir halindeyken her 15 dakikada bir havalandırılıyor. Yolcular araçlarda bulunan kayıtlardan aracın son olarak ne zaman dezenfekte edildiğini kontrol edebiliyor. Otopark alanlarında ise; sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yeniden düzenlenen ve temassız ödeme seçeneği de bulunan ödeme noktalarında, düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor. TAV Passport üyeleri Petrol Ofisi istasyonlarında araçlarından inmeden, özel indirimlerle akaryakıt alabiliyor.  Oturma düzenlerinin fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde düzenlendiği Özel Yolcu Salonları da Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan az şekerli, bağışıklık artırıcı menüleri, hijyen kurallarına uygun paketli ve steril malzemelerle sunuyor. Lounge içinde temassız teknolojiler öne çıkıyor ve maskesiz yolcular salonlara alınmıyor. 

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19