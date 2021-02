DenizBank müşterilerine TAV Passport ayrıcalığı

Kişiye özel araç transferinden, lounge hizmetlerine kadar seyahatin her aşamasında üyelerine öncelik ve konfor sunan TAV Passport, DenizBank Özel Bankacılık müşterilerine ayrıcalıklar sağlayan önemli bir iş birliğine imza attı. Covid-19 süreciyle birlikte artan güvenli seyahat beklentilerini karşılamak üzere yenilenen TAV Passport, havalimanında teması en aza indiren bir seyahat deneyimi sağlayacak.

Yenilenen yüzüyle TAV Passport 10 yaşında

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan TAV Passport’un önümüzdeki döneme yeniliklerle girdiğini söyleyen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay, DenizBank ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “TAV Passport ile tam 10 yıldır misafirlerimizin yolculuk hikayelerine eşlik ediyor, onlara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve anketlerde üyelerimizin, pandemi sonrası seyahat etme konusunda büyük bir motivasyona sahip olduğunu gördük. Müşterilerimizin bu motivasyonuna destek olmak amacıyla biz de uluslararası havalimanı otoriteleriyle birlikte hareket ediyor, ‘temassız yolculuk’ konforunu seyahat severlere sunuyoruz. Hizmet sunduğumuz tüm noktalarda hijyen kontrolünü ön planda tutarak transfer hizmeti, Primeclass Lounge içerisinde temassız erişimle paketli gıda temini, özel yolcu salonu içerisindeki hava dolaşımının kontrolünün sağlanması gibi çalışmalarımızla yolculuk deneyimi hızlı, konforlu ve güvenli gerçekleşiyor. Bu alanda yaptığımız çalışmalar yakın zamanda uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Skytrax tarafından da dünyada ilk defa verilen Covid 19 hijyen ve güvenlik önlemlerinde 5 yıldız sertifikası ile ödüllendirildi.” dedi.

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran da işbirliğine ilişkin şöyle konuştu: “DenizBank olarak müşterilerimizin beklentilerini henüz oluşmadan tespit ederek, 7/24, zaman ve mekandan bağımsız hizmet götürebilme anlayışı ile çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla, küresel salgın koşullarında uzun süredir ertelediğimiz, bir o kadar da özlem duyduğumuz seyahatlerimizi daha özel hale getirmek üzere TAV ile yan yana geliyoruz. İş birliğimiz ile yeni DenizBank Black ve DenizBank Private kartlarımızı kullanan müşterilerimizin yolculuklarını, tüm ihtiyaçlarının titizlikle düşünüldüğü, havaalanında bekleme, park yeri arama gibi süreçlerin ortadan kalktığı, keyifli ve güvenli bir tecrübeye dönüştürüyoruz. Zira doğru hizmetleri sunan kredi kartının, seyahat deneyimini ayrıcalıklı noktaya taşıdığını biliyoruz. Türkiye’de ve dünyada 60’a yakın sayıda havalimanında bulunan Primeclass Lounge ve yine önemli zaman tasarrufu sağlayan fast track hizmetleri başta olmak üzere pek çok ayrıcalıkla, evden uçağa her aşamada müşterilerimize konfor sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Güvenli ve hijyenik seyahat ayrıcalıkları

TAV Passport, üyelerine evden uçağa kadar seyahatlerinin her aşamasında konforlu, hızlı ve güvenli bir seyahat deneyimi sunuyor. Premium araçlarla sunulan transfer hizmeti; binek araçlarda en fazla iki, daha büyük araçlarda ise en fazla dört yolcu ile sağlanıyor. Misafirler HES koduyla araçlara kabul edilirken, tüm araçlar her transfer öncesi misafirin gözetiminde ULV cihazı ile dezenfekte ediliyor. Şoför koltuklarının şeffaf bir bölme ile ayrıldığı araçlar seyir halindeyken her 15 dakikada bir havalandırılıyor. Yolcular araçlarda bulunan kayıtlardan aracın son olarak ne zaman dezenfekte edildiğini kontrol edebiliyor. Otopark alanlarında ise; sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yeniden düzenlenen ve temassız ödeme seçeneği de bulunan ödeme noktalarında, düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor. TAV Passport üyeleri Petrol Ofisi istasyonlarında araçlarından inmeden, özel indirimlerle akaryakıt alabiliyor. Oturma düzenlerinin fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde düzenlendiği Özel Yolcu Salonları da Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan az şekerli, bağışıklık artırıcı menüleri, hijyen kurallarına uygun paketli ve steril malzemelerle sunuyor. Lounge içinde temassız teknolojiler öne çıkıyor ve maskesiz yolcular salonlara alınmıyor.