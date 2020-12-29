DEİK Başkanı Olpak, tarihi imzayı değerlendirdi: Ticaret artar

Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz" dedi. Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaretin en büyük teminatı olacağını söyledi.

Pekcan, “Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum anlaşma ticaretimize farklı bir ivme gelmesine de etkili olur” dedi.

Ticaret anmaşması ilk ve hızlı tepkisini piyasalarda gösterdi. Borsa yeni zirvesine çıktı, dövizde iniş yaşandı.

Tarihi imzaya yönelik bir değerlendirme yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “İş Dünyası olarak Birleşik Krallık’la imzalanan STA’yı büyük memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK TÜRKİYE’DEKİ EN ÖNEMLİ YATIRIMCI ÜLKELERDEN BİRİ

DEİK Başkanı Olpak, Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye ile Birleşik Krallık, Serbest Ticaret Anlaşması imzalayarak çok önemli bir adım attı. Birleşik Krallık, AB ile varılan Gümrük Birliği Anlaşması’nın hemen ardından ilk ikili anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi, bu da çok önemli. Her iki taraf da anlaşma metni üzerinde 2017 yılından bu zamana çalışarak uzlaşmaya varmışlardı. Sürecin bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese ve gecikme olmadan tam zamanında bu anlaşmanın imzalayan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a teşekkür ederiz.

Biz de DEİK olarak, bu sürecin iş dünyası perspektifiyle bir parçası olduk. Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmalı ayrılmasının ardından bu anlaşma, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için de bir zemin oluşturur diye bekliyoruz. Anlaşmayı, iş dünyası olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz.

Birleşik Krallık, en büyük üçüncü ticaret ortağımız, düzenli olarak dış ticaret fazlası verdiğimiz ve ülkemizdeki en önemli yatırımcı ülkelerden biri konumunda. Tarımın dahil edildiği anlaşmanın, öncelikle Brexit sonrası ticari ilişkilerimizi korumamız ve sonrasında da ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda arttırmamız yolunda zemin oluşturacağına inanıyoruz. Ayrıca, ikili ilişkilerimizin derinleştirilip güçlendirilerek önümüzdeki dönemde, hizmetleri de kapsayan daha kapsamlı bir anlaşmayla daha güçlü bir iş birliği modeli geliştirilebileceğini umuyoruz.

Başta destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere emeği geçen tüm Türk ve İngiliz yetkililerine iş dünyası adına teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum.”