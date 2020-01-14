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Danone Türkiye sütlü ürünler Ar-Ge direktörlüğü’nde yeni atama

Danone Türkiye Sütlü Ürünler AR-GE Direktörlüğü’ne Arda Diribaş atandı.

Danone Türkiye sütlü ürünler Ar-Ge direktörlüğü’nde yeni atama

Danone Türkiye Sütlü Ürünler AR-GE Direktörlüğü’ne Arda Diribaş atandı.

14 Ocak 2020 Salı 17:26
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Danone Türkiye sütlü ürünler Ar-Ge direktörlüğü’nde yeni atama

Danone Türkiye Sütlü Ürünler AR-GE Direktörlüğü’ne Arda Diribaş atandı.

Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Diribaş, İşletme ve Gıda Mühendisliği alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine 2004 yılında başlayarak ürün geliştirme fonksiyonunda yurtiçi ve yurtdışında birçok farklı yöneticilik görevi üstlendi. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe 16 yıllık deneyimi bulunan Diribaş, son olarak Pladis Global’de TR&MENA,CA,SA Bölgelerinden Sorumlu Çikolata AR-GE Lideri olarak görev yapıyordu.

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