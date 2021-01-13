banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?
Uber 'tekrar merhaba' dedi
Uber 'tekrar merhaba' dedi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Daikin, Avrupa’daki 140 milyon Euro’luk yatırımıyla son teknolojiye odaklandı

İnovasyon çalışmalarıyla iklimlendirme sektörüne yön veren Daikin Industries Ltd., Türkiye’deki AR-GE merkezinin de dahil olduğu Avrupa Geliştirme Merkezi (EDC)’ni daha kapsamlı araştırmalar yapabilmek amacıyla büyütme kararı aldı. Bu kararla Belçika’nın Gent kentinde 140 milyon Euro’luk bir yatırım planlayan Daikin, EDC’nin hali hazırda gerçekleştirdiği inovatif ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran araştırma ve geliştirme çalışmalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. 2021 yılının ikinci yarısında Gent Üniversitesi’nin Wetenschap Park yerleşkesine yapılması planlanan geliştirme kompleksi, yeni ısıtma teknolojileri, ‘nesnelerin interneti’ ve ‘yapay zeka’ gibi alanlara yoğunlaşacak.

İş Dünyası 13.01.2021, 12:15
1
Daikin, Avrupa’daki 140 milyon Euro’luk yatırımıyla son teknolojiye odaklandı

İklimlendirme sektörünün Japon devi Daikin Industries Ltd.’nin Avrupa iştiraki Daikin Europe N.V. (DENV) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Geliştirme Merkezi (EDC)’nin çalışmalarını daha üst düzeye çıkarmak amacıyla Belçika’nın Gent şehrinde 140 milyon Euro değerinde yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Daha kapsamlı inovasyon çalışmaları için ek kapasitenin yanı sıra yeni test odalarına ve en son teknolojiyle donatılmış daha büyük araştırma tesislerine ihtiyaç duyan Daikin, bu amaçla 2021 yılının ikinci yarısında Gent Üniversitesi’nin Wetenschap Park yerleşkesine modern bir geliştirme kompleksi inşa etmeyi planlıyor. Sektörde inovasyon ve çevreye verdiği önemle bilinen Daikin, bu yatırımıyla ısıtma çözümlerine, yeni ısı pompası teknolojisine ve gıda ve farmasötik ürünler için kullanılan soğuk zincir çözümlerine üstün teknolojiler yardımıyla yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. DENV’nin daha fazla yeni teknoloji geliştirebilmesi için EDC’nin yenilenmesi ve daha kapsamlı hale getirilmesi büyük önem taşıyor.

“EDC’NİN KURULUŞUNDAN BERİ YÜZDE 140 BÜYÜDÜK”

Daikin'in EMEA Geliştirme Merkezi’nin 2012 yılında kurulmasından bu yana, Avrupa’nın bu lider araştırma platformunun; Gent, Pilzen (Çek Cumhuriyeti), Güglingen (Almanya) ve Sakarya’daki (Türkiye) uydu merkezleriyle ve diğer tesisleriyle inanılmaz bir hızda büyüyerek fark yarattığını belirten EDC Genel Müdürü Kazuhide Mizutani, “Şu anda Ostend ve Gent’te 220’ye varan AR-GE çalışanıyla hizmet veriyoruz. EDC’nin 2012 yılında kuruluşundan bu yana yaklaşık yüzde 140 oranında büyümeyi başardık. Start-up aşamasından itibaren, araştırma altyapımızı geliştiriyor ve sıcaklık kontrolü için ilave test odaları inşa ediyoruz. Tüm bunlar klasik ısıtma çözümlerine karşı enerji verimli alternatiflere yönelik artan talebin bir sonucudur. Pazar ihtiyaçlarını öngörerek hazır olmak ve Avrupa'nın çevre dostu yaklaşımlarını yakalamak istiyorsak daha da büyümemiz ve genişlememiz zorunludur”açıklamasını yaptı.

ARAŞTIRMA PAZARI NEDEN BÜYÜYOR?

Temel olarak fosil kaynaklı yakıtlarla çalışan ısıtma sistemlerinin uzun vadede kademeli olarak terk edilmesine yönelik uluslararası değişime paralel olarak araştırma pazarı da büyüyor. Avrupa, öncülük ettiği CO2 emisyonlarının azaltılmasını içeren AB Yeşil Anlaşma politikasıyla klasik ısıtma çözümlerine enerji verimli alternatifler geliştirilmesini teşvik ediyor. Isı pompalarıyla çevre dostu ve enerji verimli bir alternatif sunan Daikin, inovatif teknolojisiyle fark yaratıyor. Isı pompalarının ısıtma pazarı içindeki oranı bu nedenle güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. Ayrıca gıda, farmasötik ürünler ve kullanıma sunulacak COVID-19 aşılarının uygun biçimde saklanmasına olanak veren soğuk zincir çözümleri teknolojilerine talep her geçen gün artıyor. EDC, Avrupa’da araştırma ve geliştirme açısından ilk sıralarda yer alıyor.

İDEAL KONUM: GENT

Daikin Europe N.V., EMEA Geliştirme Merkezi’nin merkez ofisine yönelik en ideal konum için yaptırdığı araştırmalar sonucunda Gent Üniversitesi’nin Bilim Parkı’na karar kılındı. En iyi 100 üniversite içinde yer alan Gent Üniversitesi (UGent) ‘Makine Mühendisliği’ doktora programını yenileyerek gelecekte bu alanda çalışacak çok sayıda insanı yetiştirmeye başladı. Daha önce de birlikte çalışan UGent ve EDC, bu yeni tesisteki işbirliğini yeni ısıtma teknolojileri, ‘nesnelerin interneti’ ve ‘yapay zeka’ gibi alanlarda yoğunlaştırarak sürdürmeyi planlıyor.

Yeni bina, test tesisleri ve ofis alanı olmak üzere iki bölümden meydana gelecek. Toplam yüz ölçümünün yaklaşık 4 bin metrekare olması planlanan projede yer alan test alanları, sınıfında dünyanın en gelişmiş tesisleri arasında yer alacak. En modern EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) odaları kurulacak ve özel partiküller, deşarj ve malzeme analizi gibi konular için test odaları inşa edilecek. Daikin, yeni binasını nZEB (neredeyse sıfır enerjili bina) ve BREEAM Excellent sertifikası gibi en gelişmiş enerji verimliliği standartlarını takip ederek inşa etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 13 bin metrekareyi bulacak olan ofis alanı yaklaşık 500 kişinin çalışmasına fırsat verecek. Daikin Europe N.V., 2025 yılına kadar EMEA Geliştirme Merkezi’nde yaklaşık 380 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Ofis binasının geri kalan bölümü de UGent’in ve diğer araştırma şirketlerinin personeline tahsis edilecek. Hazırlık çalışmaları 2021 yazının sonuna doğru başlayacak olan test binasının açılışı ise 2023 yılının Mayıs ayında gerçekleşecek. Ofis alanları ise 2023 yılının sonuna doğru kullanılmaya başlanacak.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12