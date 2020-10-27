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Cumhuriyet’in Kelebeğinden 29 Ekim’de 29 Mağaza

Bundan tam 85 yıl önce Atatürk’ün imzası ile ilk fabrikası kurulan Kelebek Mobilya, Cumhuriyet’in 97. yılını kutlayacağımız 29 Ekim'i bu yıl açtığı 29 yeni mağaza ile taçlandırıyor.

İş Dünyası 27.10.2020, 15:27
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Cumhuriyet’in Kelebeğinden 29 Ekim’de 29 Mağaza

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan, 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla, İstanbul Haliç’te ilk fabrikası kurulan Kelebek, Cumhuriyet’in 97. yılını bu yılda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde açtığı 29 mağaza ile kutlayacak.

Yurt dışında 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve yurt içinde 130’dan fazla mağazaya sahip olan Kelebek Mobilya, 29 Ekim günü Adana, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mardin, Mersin, Tekirdağ’da açacağı 29 mağazada ortalama 5 personel ile yaklaşık olarak 150 kişiyi istihdam edecek. Yeni mağazalarla da tüm müşterilerine ücretsiz iç mimari hizmeti sunacak olan kuruluş,  bu desteği müşterilerinin tercihine göre fiziksel mağazalarında ya da canlı Whatsapp hattı üzerinden sağlayacak. Öte yandan yaşam alanlarını Kelebek Mobilya ile tasarlamak isteyen tüketiciler, kendilerine en yakın lokasyonda bulunan Kelebek mağazalarını arayarak randevu oluşturabilecek ve belirledikleri zaman diliminde randevu alınan mağaza sadece o müşteriye hizmet verecek.

Türkiye’nin ilk modüler mobilya markası olmanın azmini ve bir Cumhuriyet kuruluşu olmanın gururunu yaşayan Kelebek Mobilya, önümüzdeki yıl 35 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

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