Çukurova Isı, ISK Sodex Faurı’nda Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı

Çukurova Isı, 29 Eylül – 02 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve iklimlendirme sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan “ISK Sodex 2021 Fuarı”nda; çevreci, verimli ve yenilikçi ürünleri ile fark yarattı.

Avrasya Bölgesi’nin lider HVAC&R sektörü buluşma noktası olan ISK Sodex Fuarı’nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çukurova Isı’nın standını ziyaret ederek, yenilikçi ürünleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde Bakan Varank’a TİM Başkanı İsmail Gülle, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel ve İSİB Başkanı Mehmet Şanal eşlik etti.

Fuarın ikinci günün de Çukurova Isı’nın standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye de firmanın ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaretçilerden tam not aldı

Çukurova Isı’nın fuarda sergilediği yeni ürünleri; Sulu Radyant Panel, Goldsun Aqua Plus Elektrikli Isıtıcı, Goldun Elite, Goldsun Performa ve Goldsun CC markalı, seramik plakalı radyant cihazların 3 kademeli modelleri ve Ecodesign Direktifi’ne (ErP) uygun olarak geliştirilen Robur Sıcak Hava Üreteçleri, ziyaretçilerden tam not aldı.

Kaliteli ve özgün tasarım anlayışı

ABD’den ithal ettiği Blackheat Borulu Radyant Isıtma Sistemlerini, Roberts-Gordon lisansıyla 20 Eylül itibariyle Türkiye’de ki fabrikasında üretmeye başlayan Çukurova Isı’nın kendi fabrikasında üretmeye başladığı Blackheat Borulu Radyant Isıtma Sistemleri de kaliteli ve özgün tasarım anlayışı ile fuarın öne çıkan ürünleri arasında yerini aldı.

Köklü marka deneyimi

Yüksek teknolojisi ile birlikte köklü marka deneyimini ürün gamına yansıtan Çukurova Isı; cafe, restoran, ev ve yazlıklarda ki açık alanlar için geliştirdiği “Goldsun Aqua Plus Elektrikli Isıtıcı”ları da ilk kez fuarda sergiledi.

Alan ve proses ısıtmasıyla ilgili ürünlerini, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirmek amacıyla yılın ilk çeyreğinde İtalya’nın köklü iklimlendirme sistemleri tedarikçisi olan Sabiana ile “sulu radyant panel” ürünleri için distribütörlük anlaşması imzalayan Çukurova Isı, sulu radyant panel ürün grubunu da ilk kez Sodex Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu.