Coface, Türk şirketlerine 4 milyar Euro Güvence Desteği Sağlıyor

EGİAD, IFM’nin, uluslararası finans kuruluşları arasında belirgin fark yaratan ve katma değer oluşturanları seçtiği elemelerde 4.kez ‘Türkiye’deki En İyi Alacak Sigortası Şirketi’ seçilen Coface Türkiye’yi üyeleriyle buluşturdu. Coface Sigorta Genel Müdürü Ali Gençtürk’ün konuk konuşmacı olarak yer aldığı webinarda, her ülkede değişen riskler ve ticari alacak sigortasının kapsamı ele alındı.

Dünya Ticaret Hacminde Yüzde 4.3’lük Daralma

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Alacak Sigortası’nın hem yurt içi hem de ihracat alacaklarını güvence altında tutarak şirketlerin nakit akışına destek olduğunu belirtti. Aslan, koronavirüs salgınının tekrar tepe noktaya ulaştığını ve ekonomide yarattığı tahribatın Türkiye’de onbinlerce KOBİ’yi derinden etkilediğini hatırlatarak, “Bu zorlu süreçte iş dünyasındaki KOBİ’ler için yol haritası çıkarmak çok önemli. Salgının küresel çapta yarattığı etki ile birlikte felce uğrayan arz-talep dengesi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de on binlerce şirketin iş modelinde devrimsel değişimlere yol açacak. Bu süreci en az zararla atlatmak için ise başta çalışan sağlığını garanti altına almak olmak üzere nakit akışını sağlama almak, kredi ve desteklerden azami ölçüde yararlanmak büyük önem taşıyor. Dünya genelinde ortalama şirket iflaslarında artış bekleniyor. Özellikle pandemi şoku yükselen ekonomilerde daha da sert yaşanabilir. 2020 yılında dünya ticaret hacminde yüzde 4.3’lük daralma yaşanacağı tahminini de göz önüne aldığımızda ciddi stratejiler geliştirmek elzem” dedi. Bu doğrultuda risk yönetimi bakımından bir şirketin alacakları ile ilgili adımlar atmasının oldukça önemli olduğunu kaydeden Aslan, “Alacaklar aslında nakit akışın da sağlıklı olması bakımından doğrudan etkisi olan bir unsur. Bilançoyu elimize aldığımızda alacaklarla ilgili birçok farklı sınıflandırmayı görüyoruz. Sınıflandırmanın temelinde odaklandığımız husus ödemelerin gecikmesi ve faturaların ödenmeme riski. Ticari alacak sigortası, şirketleri hem yurt içinde hem de yurt dışında ödenmeyen faturalara karşı korumaktadır. Ticari alacak sigortası teklifi KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere kadar tüm ölçekteki şirketlere sunulmaktadır. Özellikle bu hizmetle daha önce tanışmamış üyelerimizin dikkatle incelemelerini tavsiye ederim. Yeniden yapılanma, finans ve insan kaynakları gibi departmanları oluşturmak ve gerçek anlamda kurumsal bir yönetim sağlamak, ticari alacak sigortası gibi güvenli ticaret araçlarını kullanmak, stok ve maliyet yönetimine daha fazla özen göstermek, dijital ortamda var olabilmek gibi adımları atmak için de en doğru zamanda olduğumuzu düşünüyorum’ diye konuştu.

Coface Sigorta Genel Müdürü Ali Gençtürk ise, konuşmasına özellikle global anlamda güvenli ticaretin ve risk kavramlarının daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek başladı. Ticari alacak riski yöneten bir firma olarak, Türk firmalarına gerek ihracat gerek yurt içi alacakları ile ilgili verilen hizmetin çözüm üretici olduğunu kaydetti.

Coface Olarak Türk Alıcılara 4 milyar Euro Güvence

Coface olarak doğrudan veya iş ortakları aracılığıyla 100 ülkede mevcudiyetini sürdürmekte olduklarını ve 200’den fazla ülkede müşteriler için destek sağlarını vurgulayan Gençtürk, pirim üretiminde Türkiye’nin 11. sırada yer alarak iyi bir noktada olduğuna vurgu yaptı. Coface olarak Türk alıcılara 4 milyar Euro güvence verdiklerini vurgulayan Gençtürk, büyük bir finanse desteğin gerçekleştiğine işaret etti.

Covid Sürecini Türkiye İyi Yönetti

Türkiye’nin Covid sürecinde erken önlemler ve desteklerle Avrupa’ya göre iyi bir süreç yönettiğini ifade eden Coface Sigorta Genel Müdürü Ali Gençtürk, 2021’de de benzer desteklerin mutlaka devam etmesi gerektiğini vurguladı. Türk ihracatçılarının mutlaka bir destek almasının önemine de dikkat çene Gençtürk, şirket yönetimlerini ihtiyatlı olmaya davet etti.

Amerika Şirketlerinde İflas Oranları Yüksek

Covid sürecinde 2. dalga olmayacak senaryosu dahilinde Asya Pasifik ülkelerin daha çabuk bir toparlanma sürecine gireceğini belirten Coface Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, Dünya geneline bakıldığında ise bazı şirketlerin bu geçişi iyi yönetemeyerek iflas noktasına geldiğini kaydederek, “2021’de bu iflaslar artarak yüzde 25-30 oranında seyredecektir. Haftalık iflas oranlarına baktığımızda Amerika yüksek oranda gidiyor. İngiltere, Portekiz ve İtalya’da da ciddi bozulmalar bulunmakta” dedi.

Küçük Şirketlerin Riski, Tahsil Edilemeyen Alacaklar

Coface Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, Pandemi sürecinde, özellikle küçük şirketler için tüm dünyada en büyük riskin tahsil edilemeyen alacaklar olduğunu vurguladı. Vade uzatımları ve ardından gelen iflas oranlarındaki artışın firmaların alacaklarını korumak için ticari alacak sigortasını daha da vazgeçilmez hale getirdiğini dile getiren Gençtürk, “Peşin çalışmayı talep etmek ise hem iç pazarda hem de ihracatta alıcıyı her zamankinden daha fazla kaybetme riski taşıyor” dedi.

Tüm dünyada Coface’ın en iyi senaryosunda bile şirketlerin kredi risklerinin yükseleceğini kaydeden Gençtürk, “Özellikle pandemi şoku, yükselen ekonomilerde daha da sert yaşanabilir. 2020 yılında dünya ticaret hacminde yüzde 4.3’lük daralma yaşanacağı tahminini de göz önüne aldığımızda, dikkat çekilecek bir diğer konunun da tek alıcı bağımlılığı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu firmalar için en önemli strateji değişikliği, olası tedarik zinciri kesintilerini öngörerek güvenli alıcı sayısını artırmak olmalıdır.”

Doğru ve Hızlı Karar Vermelisiniz

Gençtürk sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tüm dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak KOBİ’lerin doğru ve hızlı karar verme yeteneklerini geliştirmelerini öneriyoruz. Şirket yapısının günümüz dünyasında teknolojik dönüşüme uyumlu ve gerekliliklerini sağlamış olması bir başka önemli nokta. Yeniden yapılanma, finans ve insan kaynakları gibi departmanları oluşturmak ve gerçek anlamda kurumsal bir yönetim sağlamak, ticari alacak sigortası gibi güvenli ticaret araçlarını kullanmak, stok ve maliyet yönetimine daha fazla özen göstermek, dijital ortamda var olabilmek gibi adımları atmak için de en doğru zamanda olduğumuzu söyleyebiliriz.”