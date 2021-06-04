ÇİP KRİZİ OTOMOBİL MARKALARININ ÜRETİMİNİ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz mayıs ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Mayıs ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50.000 TL – 100.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş durumda.

Mayıs boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %71’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

En Çok İlan Verilen 10 Marka

Renault, mayıs ayında da son dört aydır olduğu gibi %20 ile birinciliğini koruyor. Fiat ise %18 ile ikinci sırada. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.



Clio, Astra, Focus ve Megane En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında mayıs ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra, Focus ve Megane oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla, Passat ve Polo takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Mayıs Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %19 ile Nissan Qashqai ve Dacia Duster’ın oldu. Bu araçları sırasıyla Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Mitsubishi L 200, Nissan Juke izliyor.

Mayıs Ayında En Çok 2017, 2016, 2012 ve 2015 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da mayıs ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,5 oranı ile 2017 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2012 ve 2015 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,9’unu oluşturuyor. 2010 ve öncesi yıllara ait araçların ilan sayılarında küçük de olsa artış yaşanırken yaşı daha genç olan araçların ilan sayılarında da küçük düşüşler gözlemlendi. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %54’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.