Çelik Hasır Bantlı Kumlama Makinesi artık Türkiye'de üretiliyor

Yüzey işlem sektörünün Alman devi RÖSLER firmasının Türkiye ayağı olan KROMAŞ, daha önce üretim yetkisi alarak İstanbul-Silivri’de gerçekleştirmeye başladığı

RHBE Askılı Tip Kumlama

RMBC Tamburlu Kumlama

RSKI Kumlama Kabini üretimine,

RDGE 1000-4 Çelik Hasır Bantlı Kumlama Makinesini de ekleyerek, bir çok alanda üretim bandının en önemli parçalarından olan kumlama makinelerinin üretim termin sürelerini kısaltmayı, daha hızlı servis ve yedek parça tedariği sağlamayı amaçlıyor.

RDGE 1000-4 Çelik Hasır Bantlı Kumlama Makinesi Yassı, Geniş ve Kompleks Yapılı Parçalar için İdeal

Çelik hasır bantlı makineler, yassı, geniş ve kompleks yapılı parçaların tüm yüzeylerinin kumlanabilmesi için idealdir.

Bu esnek makine tasarımı özellikle;

Çapak alma,

Yüzey temizleme,

Yüzey pürüzlendirme,

Yüzey sertleştirme,

Tufal kaldırma,

Pas giderme işlemleri

gibi geniş bir skalada üstün çalışma verimliliği sunar.

Makine üzerinde yatay ve dikey olarak en uygun noktalara konumlandırılmış yüksek performanslı türbinler, parçaların boşlukları ve girintileri gibi bütün noktaların kumlanabilmesini sağlar.

Aşınmaya Dayanıklı Çelik Hasır Bant

Parçalar aşınmaya dayanıklı çelik hasır bant üzerinde taşınır. Bu sayede uzun parçalar (saclar ve farklı şekle sahip profiller) kumlanabilir.

Çelik hasır bantlı kumlama makinesi, kum veya kalıpta dökülmüş parçalar, şekillendirilmiş ve lazer, plazma vb ile kesilmiş parçalar, aluminyum enjeksiyon parçaları, otomotiv şase parçaları ile talaşlı imalat parçalarının da etkin bir biçimde kumlanmasına imkan tanır.

RDGE 1000-4 çelik hasır bantlı makinenin yer ihtiyacı düşük olup farklı ölçü ve miktarlardaki birçok parçayı kumlayabilir.

RDGE makineler üst düzey otomasyon uyumlu olup, mevcut veya yeni bütün üretim hatlarına entegre edilebilir.

Rösler’in patentli Gamma G300 türbinleri ve akuple IE3 standartlarında SIEMENS motorları