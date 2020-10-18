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Cavit Çağlar televizyonunu İstanbul'a taşıyor

Bursalı ünlü iş adamı ve eski devlet bakanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay TV merkezini İstanbul'a taşıdı.

İş Dünyası 18.10.2020, 08:10
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Cavit Çağlar televizyonunu İstanbul'a taşıyor

Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV, yeniden yayına başlayacak. Kanal bunun için merkezini İstanbul'a taşıdı. Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği için ise deneyimli gazeteci Süleyman Sarılar ile el sıkışıldı.

NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu'nun ise kanalın yayın danışmanlığını üstlendiği öğrenildi.

Öte yandan Olay TV'nin ortaklık yapısında değişiklik olduğu ve Trabzon merkezli bir şirketin de hisse sahibi olduğu belirtildi.

Ekim ayında yayına başlaması düşünülen Olay TV'nin farklı bir yayın çizgisi izleyeceği öğrenildi.

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