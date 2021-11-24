Cargill Türkiye Yönetim Kurulu’nda kadın yönetici oranı yüzde 50’ye çıktı

İSTANBUL — Cargill’in Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Hindistan bölgesindeki operasyonlarının yönetim merkezi olan Cargill Türkiye’de, üst düzey bir atama gerçekleşti. Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika (METNA) Endüstriyel Ürünler Bölge Direktörlüğü görevine Ece Döker getirildi. Cargill Gıda METNA Endüstriyel Ürünler Bölge Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü olan Ramadan Küçük ise Performans Kimyasalları Global Kategori Liderliğine atandı.

Ece Döker, aynı zamanda Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Bu gelişmeyle birlikte yönetim kurulundaki kadın yönetici oranı yüzde 50’ye çıktı. 2030 yılına kadar lider pozisyonlarında cinsiyet eşitliği sağlamayı hedefleyen Cargill, globalde kadın yönetici oranını yüzde 50’ye çıkarma taahhüdünü Türkiye’de gerçekleştirmiş oldu.

2016 yılından bu yana Cargill Türkiye’nin biyoendüstriyel iş kolunda görev alan Ece Döker, sırasıyla METNA Endüstriyel Yağlar Ticari Müdürlüğü ve halen sürdürmekte olduğu CBI Global Zirai, Gıda ve Yem Ürün Müdürlüğü görevlerine ek olarak, METNA Endüstriyel Ürünler Bölge Direktörlüğü görevini yürütecek. Döker, Cargill’in yenilenebilir kaynaklarla elde edilen, sürdürülebilir, düşük karbonlu ve bitkisel bazlı biyoendüstriyel ürünler geliştiren iş biriminin, METNA bölgesindeki büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine liderlik edecek.

1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ece Döker, kariyerine Betek Boya ve Kimya Sanayi’de AR-GE Mühendisi olarak başladı. 1999-2002 yılları arasında Organik Kimya’da Teknik Satış Mühendisi olarak çalışan Döker, 2002-2007 yılları arasında Clariant’ta Satış Müdürü olarak görev yaptı. Döker, Cargill’e katılmadan önce 2007-2015 yılları arasında Wacker Chemie AG’de Bölge Satış Müdürü olarak görevini sürdürmekteydi. Ece Döker evli ve bir kız çocuk annesidir.

Türkiye’de Cargill

Türkiye’de faaliyetlerine 1960’lı yıllarda başlayan Cargill’in gıda, biyoendüstriyel ve hayvan besleme sektörlerine çeşitli girdi ve ara mamul üreten toplam dört fabrikası bulunuyor. Şirket, 1992 yılında İstanbul’da açılan Türkiye merkez ofisinin yanı sıra Adana ve Ankara’daki ofisler ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya’da yer alan üretim tesislerinde toplam 650’den fazla çalışanıyla hizmet veriyor. 2014’te Orta Doğu ve Kuzey Afrika, 2018 ise Sahra Altı Afrika’nın eklenmesiyle Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’yı (META) içine alan bölgenin yönetim merkezi Türkiye oldu. 2021 yılı itibariyle Cargill Hindistan’ın gıda bileşenleri iş kolunun META bölgesine bağlanmasıyla birlikte Türkiye 3 milyara yakın nüfusu olan bir bölgenin yönetimini üstlenmiş oldu. Daha fazla bilgi için www.cargill.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.