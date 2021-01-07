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ÇALLI GIDA KOÇ HOLDİNG'DEN SEK'İ 240 MİLYON LİRAYA SATIN ALDI
Koç Holding iştiraki Tat Gıda, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm varlıklarını Çallı Gıda'ya sattı. 1963 yılında kurulan Sek Süt'ün satış bedeli 240 milyon TL olarak belirlendi.
İş Dünyası 07.01.2021, 13:32 07.01.2021, 14:03
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TAT Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada SEK Süt'ün Çallı Gıda'ya satışının gerçekleştiğini duyurdu. Alınan bilgiye göre Çallı Gıda satın almayı yeni kurduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden gerçekleştirdi.
SATIŞ BEDELİ 240 MİLYON TL
Tat Gıda'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirketimiz arasında, şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.
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