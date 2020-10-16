Burak Özçivit ile Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonu “Her Açıdan Başarılı”!

Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve gün boyu hareket özgürlüğü sunan parçaların yanı sıra Altınyıldız Classics’in tasarım kadar fonksiyona da önem veren en son teknoloji ile geliştirdiği inovatif ürünleri, erkeklerin hayatını yeni sezonda da kolaylaştırmaya devam ediyor.

Günün her anı için stil sahibi öneriler sunan birbirinden zengin koleksiyon; modern ve şehirli stilden ofis stiline, casual’dan spor şıklığa uzanan tasarımlar ile her açıdan başarılı!