Son Dakika
Burak Özçivit ile Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonu “Her Açıdan Başarılı”!
Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics ile başarılı oyuncu Burak Özçivit iş birliği, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ediyor. Hayatın her alanında başarılı olmak isteyenlere ve her açıdan başarılı olmak için iyi giyinmenin önemini bilenlere hitap eden Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonunda, konfor ve şıklık ön planda.
İş Dünyası 16.10.2020, 13:50
1
Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve gün boyu hareket özgürlüğü sunan parçaların yanı sıra Altınyıldız Classics’in tasarım kadar fonksiyona da önem veren en son teknoloji ile geliştirdiği inovatif ürünleri, erkeklerin hayatını yeni sezonda da kolaylaştırmaya devam ediyor.
Günün her anı için stil sahibi öneriler sunan birbirinden zengin koleksiyon; modern ve şehirli stilden ofis stiline, casual’dan spor şıklığa uzanan tasarımlar ile her açıdan başarılı!
24°
açık
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2