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Burak Özçivit ile Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonu “Her Açıdan Başarılı”!

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics ile başarılı oyuncu Burak Özçivit iş birliği, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ediyor. Hayatın her alanında başarılı olmak isteyenlere ve her açıdan başarılı olmak için iyi giyinmenin önemini bilenlere hitap eden Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonunda, konfor ve şıklık ön planda.

İş Dünyası 16.10.2020, 13:50
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Burak Özçivit ile Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonu “Her Açıdan Başarılı”!

Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve gün boyu hareket özgürlüğü sunan parçaların yanı sıra Altınyıldız Classics’in tasarım kadar fonksiyona da önem veren en son teknoloji ile geliştirdiği inovatif ürünleri, erkeklerin hayatını yeni sezonda da kolaylaştırmaya devam ediyor.

Günün her anı için stil sahibi öneriler sunan birbirinden zengin koleksiyon; modern ve şehirli stilden ofis stiline, casualdan spor şıklığa uzanan tasarımlar ile her açıdan başarılı!

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