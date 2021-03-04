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Brisa ve Skysens iş birliği ile üretilen dijital çözüm, TÜSİAD SD2 tarafından onurlandırıldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın Başarı Hikayeleri Töreni gerçekleşti. Törende Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın teknoloji şirketi Skysens iş birliği ile ürettiği “Akıllı Isıtma Kontrol Sistemi” dijital çözümü, “Ticarileşme Potansiyeli” kategorisinde onurlandırıldı.

İş Dünyası 04.03.2021, 14:09
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Brisa ve Skysens iş birliği ile üretilen dijital çözüm, TÜSİAD SD2 tarafından onurlandırıldı

Dijitalleşmeyi şirket stratejisinin rüzgârı olarak gören Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, inovasyon ve girişimcilik platformlarıyla iş birliği içinde sektörü geleceğe taşıyacak yenilikçi mobilite çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda dahil olduğu TÜSİAD’ın Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nda, teknoloji alanında bir start-up olan Skysens ile eşleşerek ürettiği “Akıllı Isıtma Kontrol Sistemi” dijital çözümü ile “Ticarileşme Potansiyeli” kategorisinde onurlandırıldı.

Depolarda çevresel etkilerin yönetimi için geliştirilen Akıllı Isıtma Kontrol Sistemi sahayı homojen bir biçimde iklimlendiren, enerji verimliliği sunan, kablosuz çalışan, bulut tabanlı analitik sistemlerle entegre ve tamamen otomatize yeni nesil bir sistem, sensör teknolojisini kullanan sistemin modüler oluşu farklı büyüklükte uygulamalara hızlı bir şekilde adapte edilebilmesine ve ısıtma-soğutma için ‘Akıllı Sistem’e ihtiyaç duyulan her kapalı alana kolaylıkla uygulanmasına imkân veriyor. Veri analizine imkân sunan yapısıyla enerji verimliliği sağlıyor. Sistemin ayrıca geniş menzilde bir okuma kapasitesi bulunuyor; 7000 m2’lik bir alanda tek bir gateway ile tüm sensörler kontrol edilebiliyor.

Bu başarı karşısında görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen; “Şirketimizin tüm iş süreçlerinde dijitalleşmeyi odağımıza alıyor, lastiğin ötesinde çözümler, hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda, girişimcilik ekosisteminden iş birlikleri ile de bu alandaki çalışmalarımızı derinleştiriyoruz. Teknoloji odaklı güçlü bir ekosistem kurduğuna inandığımız, teknolojiyi kullanan şirketleri dijital dönüşüm ihtiyacına cevap verebilecek teknoloji tedarikçisi KOBİ’lerle buluşturan TÜSİAD SD2 programı bu alanda bize önemli bir fırsat sunuyor. Teknoloji tedarikçimiz Skysens ile geliştirdiğimiz Akıllı Isıtma Kontrol Sistemi dijital çözümümüzün onurlandırılmış olmasından büyük mutluluk duyduk.” dedi.

Brisa ile çalışmaktan çok memnun olduklarını söyleyen Skysens Kurucu Ortağı Burak Polat “Sistemimiz kablosuz sensörleri ve kolay entegre edilebilen platformu ile özellikle hali hazırda uzun yıllardır kullanılmakta olan fabrika sistemleri ile tam entegre şekilde çalışabiliyor. Bu projede de Brisa ekibinin destekleri ile en yeni nesil kablosuz sensör sistemleri ve analitik platform, uzun yıllardır kullanılmakta olan SCADA haberleşmesine sahip ısıtıcı sistemlerini akıllandıracak şekilde kurgulandı, bu sayede çok kısa sürede ve pratik bir şekilde hem işçilerin daha konforlu bir ortamda çalışması sağlandı, hem de ısıtma için harcanan enerjideki verimsizlikler ortadan kalktı.”

Sistemin sadece ısıtma soğutma kontrolü değil, farklı sensörler ve uygulama modülleri ile kestirimci bakım uygulamaları, enerji verimliliği uygulamaları, iş sağlığı güvenliği uygulamaları gibi birçok uygulamayı aynı anda yapabileceğini belirten Burak Polat, “TÜSİAD SD2 ve Brisa’ya bizim gibi yenilikçi teknoloji şirketlerinin görünürlüğünün artması için verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ederiz.” dedi.

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