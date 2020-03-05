Bonds & Loans'tan SOCAR Türkiye'ye iki ödül birden

Sermaye piyasaları ve finans sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Bonds & Loans Ödülleri, Türkiye’nin önde gelen kurumlarının ve bankalarının buluştuğu bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen törende, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, çifte ödüle layık görüldü. Alman enerji şirketi EWE’nin Türkiye operasyonlarını satın alma işleminde kullandığı 600 milyon TL’lik uzun vadeli ve değişken faizli finansman ile “Yılın En İyi Birleşme/Satınalma Finansmanı” kategorisinde birinci seçilen SOCAR Türkiye, “Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı” kategorisinde ise ikinciliği kazandı.

UZUN VADELİ TL FİNANSMAN ÖDÜL GETİRDİ

SOCAR Türkiye CFO’su Teymur Abasguliyev, “Haziran 2019’da gerçekleştirdiğimiz satın almayla birlikte Kayserigaz, Bursagaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom, SOCAR Türkiye çatısı altına girdi. Bu satın alma işlemi, SOCAR Türkiye’nin enerji sektöründeki değer zincirini tamamlaması açısından bizim için çok önemli. Böylece SOCAR Türkiye, enerji sektöründe son tüketiciye kadar uzanan entegre bir yapıyı tamamlamış oldu. Öte yandan bu satın almanın finansmanı için almış olduğumuz uzun vadeli TL finansman, şirketimizin Türkiye ekonomisine olan güveninin de bir göstergesi niteliğinde… Uzun vadeli olmasına rağmen, Türk Lirası ve değişken faizli yapısıyla öne çıkan kredi; enerji piyasasındaki kronik sorunlardan biri olan gelir-finansman ödemeleri uyumsuzluğunun aksine şirket gelirleriyle mümkün mertebe eşleşerek, doğal bir riskten korunma imkanı sağladı ve ödüle layık görüldü. Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

PEK ÇOK KRİTERE BAKILIYOR

Bağımsız uzmanlardan oluşan büyük bir komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verilen Bonds & Loans Ödülleri’nde pek çok kritere bakılıyor. Bu kriterler arasında anlaşmanın büyüklüğü, vade ve finansman yapısının yanı sıra kredi kullanan şirketin geçmiş işlemleri, finansmana ve yeni likidite havuzlarına erişimi, yenilikçi yapılanma süreci, yüksek kaliteye verdiği önem de yer alıyor.