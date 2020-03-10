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BigChefs’in deneyimli yöneticisi Kosova, CEO’luğa terfi etti

Ankara’da başlayan yolculuğunu, Türkiye genelinde 55, yurt dışında 9 şubesiyle sürdüren BigChefs, 2020’ye önemli bir değişiklikle girdi. BigChefs ile birlikte BigCatering ve Buselik markalarını da bünyesinde bulunduran şirket, yeni bir CEO atadı. 2018’de başlayan BigChefs kariyerinde pek çok başarıya imza atan ve şirketin büyümesinde etkin rol oynayan markanın deneyimli yöneticisi Altan Kosova, CEO’luğa terfi etti.

BigChefs’in deneyimli yöneticisi Kosova, CEO’luğa terfi etti

Ankara’da başlayan yolculuğunu, Türkiye genelinde 55, yurt dışında 9 şubesiyle sürdüren BigChefs, 2020’ye önemli bir değişiklikle girdi. BigChefs ile birlikte BigCatering ve Buselik markalarını da bünyesinde bulunduran şirket, yeni bir CEO atadı. 2018’de başlayan BigChefs kariyerinde pek çok başarıya imza atan ve şirketin büyümesinde etkin rol oynayan markanın deneyimli yöneticisi Altan Kosova, CEO’luğa terfi etti.

10 Mart 2020 Salı 17:42
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BigChefs’in deneyimli yöneticisi Kosova, CEO’luğa terfi etti



2007 yılından beri misafir memnuniyetine öncelik veren ve kısa sürede Türkiye’nin önde gelen restoran zinciri markası haline gelen BigChefs, 10 yılı aşkın tecrübesiyle, misafirlerine Türk ve dünya mutfağından özgün lezzetler sunmaya devam ediyor. 
Özenle ve mutlulukla hazırladığı ikramlarla hayal edilen sofraları gerçeğe dönüştüren BigChefs’te, CEO’luk pozisyonuna yeni bir isim atandı. 2018’de başlayan BigChefs kariyerinde birçok başarıya imza atan ve şirketin büyümesinde etkin rol oynayan markanın deneyimli yöneticilerinden Altan Kosova, başarıları neticesinde CEO’luğa terfi etti. Kosova bu pozisyonla, yurt içinde 55, yurt dışında 9 şubesi bulunan BigChefs ile birlikte markanın çatısı altındaki BigCatering ve gerçek İstanbul meyhanesi Buselik’in yönetiminden de sorumlu olacak.   


Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Kosova, çalışma hayatına Efes Pilsen’de Pazarlama Yöneticisi olarak başladı. Markanın çatısı altında üstlendiği çeşitli yöneticilik pozisyonlarının ardından Heineken’de Ülke Müdürlüğü, Doğadan’da Satış Direktörlüğü yapan Kosova, Coca Cola İçecek’te Yerinde Tüketim Satış Direktörü olarak çalıştı. Yörsan’daki CSO’luk görevinin ardından Balparmak’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerini sürdüren Kosova, BigChefs’te 2018 yılından bu yana BigChefs COO’su olarak görev yapmaktaydı. 


BigChefs macerası nasıl başladı?


2007 yılında Ankara’da kurulan BigChefs, ilk günden itibaren misafir memnuniyetine öncelik vererek kısa sürede Türkiye’nin önde gelen restoran zinciri markası haline gelmiştir. 2014 yılında ilk yurt dışı şubesini Dubai’de açarak küresel bir marka olma yolculuğunu başlatan marka, günümüzde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 şubesi ile hizmet vermektedir. Taxim Capital’den sağladığı fon desteğiyle hızla büyüyen BigChefs, başarılı yatırımlarıyla Türkiye de ve dünyada marka bilinirliğini artırmaya devam etmektedir. Taxim Capital yatırımcıları arasında EBRD (Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası), IFC (Uluslararası Finans Kurumu, Dünya Bankası Üyesi), EIF (Avrupa Yatırım Fonu), DEG (Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası) gibi uluslararası saygın kurumları barındırmaktadır.
 

Son Güncelleme: 10.03.2020 17:47
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