Bamin: İnsan ve doğa odaklı marka

2015 yılında kurulan online alış veriş sitesi Bamin, giyimden ev dekorasyonuna ve aksesuara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Müşterilerinin çoğunluğunu Avrupalı tüketicilerin oluşturduğu Bamin, doğaya zarar vermeyen ve organik malzemeden yapılmış el yapımı özgün ürünleriyle dikkat çekiyor. Kendisini; “İnsan odaklı bir marka” olarak adlandıran Bamin, "Händlerbund" adı verilen ve Avrupa Çevrimiçi Ticaret Birliği tarafından da onaylanan online ticaret platformu olarak müşterilerine şeffaf ve güvenilir bir alışveriş sistemi sunuyor.

Kendisini; “İnsan ve doğa odaklı bir marka” olarak adlandıran Bamin, "Händlerbund" adı verilen ve Avrupa Çevrimiçi Ticaret Birliği tarafından da onaylanan online ticaret platformu olarak müşterilerine şeffaf ve güvenilir bir alışveriş sistemi sunuyor.

2015 yılında kurulan online alış veriş sitesi Bamin, moda ve tüketici endüstrisine rol model olmak ve bir değişim yaratmak hedefiyle yola çıktı. Bamin beş yıldan bu yana, giyimden ev dekorasyonuna ve çok sayıda aksesuara kadar geniş bir yelpazede online satış hizmeti veriyor. Müşterilerinin çoğunluğunu Avrupalı tüketicilerin oluşturduğu Bamin, doğaya zarar vermeyen ve organik malzemeden yapılmış el yapımı özgün ürünleriyle dikkat çekiyor..

YETENEKLİ TASARIMCILARI KEŞFETTİLER

Bamin, dünyanın her yerinden, tutku ve özenle ince işçilik yeteneklerini keşfetti ve değişik ülkelerden öğrenciler, hatta annelerden oluşan tasarımcıları bünyesine aldı. Bugüne kadar aralarında Türklerin de yer aldığı çok sayıda tasarımcı Bamin ailesine katıldı. Birlikte çalıştığı tasarımcılara uluslararası bir platformda imkan hazırlayan Bamin, yetenekli tasarımcıların eserleri olan giyimden ev dekorasyonuna ve aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede organik, el yapımı özgün moda ürünleri satışa sunuyor. Bu ürünler özellikle Avrupalı müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor.

Bamin’i diğerlerinden farklı kılan, seri üretim yapmayan bireysel tasarımcıların çalışmalarını desteklemesi ve satışını yaptığı ürünlerde, hayvanlara ve çevreye zarar vermeden üretilmesinden yana bir ticari politikayı tercih etmesi.

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ TİCARET BİRLİĞİ ONAY VERDİ

Bamin, kendisini “İnsan ve doğa odaklı bir marka” olarak adlandırıyor. Bamin, "Händlerbund" adı verilen ve Avrupa'nın Çevrimiçi Ticaret Birliği tarafından da onaylanan online ticaret platformu olarak müşterilerine şeffaf ve güvenilir bir alışveriş sistemi sunuyor.

Bamin, müşteri hizmetleri merkezi, sosyal medya platformu ve e-posta haber bültenleriyle de müşterileriyle güvenilir bir bağ oluşturuyor. Müşterilerin Bamin’i tercih etmelerinin en önemli sebebi ise markanın güvenilir olması ve etik değerlere önem vermesi. Müşterilerine kaliteli, modaya uygun ve çevreye duyarlı el yapımı ürünler sunması da markayı diğerlerinden farklı kılıyor. Bamin yönetimi yaptığı açıklamada “Dünyanın her yerinden tasarımcıları keşfetmek ve onları müşterilerimize tanıtmak, el yapımı, özgün, sürdürülebilir, çevre dostu ve etik şartlarda üretilmiş geniş bir ürün yelpazesine ulaşmanın mümkün olduğunu göstermek, insana ve doğaya zarar vermeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olduğu bir platform oluşturduk. Müşterilerimize kaliteli, el yapımı, trend olan çok sayıda ürüne ulaşabilecekleri bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz.” diyor.