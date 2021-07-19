Bakan Soylu'nun hışmına uğrayan Yıldırım, hangi ülkeye 400 Milyon Dolarlık yatırım yapacak?

Türkiye Futbol Federasyonu 1.Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yatırımlarını Kazakistan'a kaydırıyor. Aynı zamanda Yıldırım Holding Başkanı olan Yüksel Yıldırım, Kazakistan'a 400 Milyon Dolarlık yatırım yapacak.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre 2013’te Rus madencilik şirketi Mechel’in krom varlıklarını satın alarak Kazakistan’a üretim anlamında ilk adımı atan Yıldırım Holding, şimdi de ülkenin kuzeyinde yer alan Rusya sınırındaki eyaleti Zhambyl’de kalsiyum soda külü fabrikası kuracak.

400 Milyon Dolarlık yatırım

Kazakistan’ın ilk soda külü tesisi olacak olan tesisi Yıldırım Holding, sahibi olduğu Qazaq Soda A.Ş. firması kanalıyla kuracak. Bu yılın 3’üncü çeyreğinde temeli atılacak tesis için 400 milyon dolarlık yatırım planlanıyor.

Kapasitesi yılda 1 milyon ton olarak belirlenen tesiste 1.000 kişinin çalışması planlanıyor. Hatırlayacağınız üzere 2017 yılında yaptığımız haberde Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Yıldırım Holding’in CEO’su Yüksel Yıldırım başkent Astana’daki EXPO Congress Center’da bir araya gelmişti. O görüşmede tesisin kurulacağı Zhambyl eyaleti üretim alanı olarak belirlenmişti.

Bakan Soylu suç duyurusunda bulunmuştu

Bakan Soylu'nun, şahsına, ailesine ve emniyete yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Yıldırım ne demişti?

Türkiye Futbol Federasyonu 1.Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, Adana Demirspor taraftarlarının çok rahat bir şekilde, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek stada girebilmelerine karşın kendi taraftarlarının stada alınmadığını belirterek, "Bunu TFF'ye de açık açık yazdım. Dedim ki, ben stada taraftarımı alamıyorum, polis izin vermiyor. Benim taraftarım Türk vatandaşı değil mi? Neden Samsunsporlular stada giremezken, Adana Demirsporlular bu kadar rahat davranabiliyorlar? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Ben de tamam o zaman dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki." ifadelerini kullanmıştı..

Kaynak: patronlardunyasi.com