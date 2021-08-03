Salgın tedbirleri nedeniyle evlerin balkon ve bahçe gibi açık alanlarının kullanılması artık alışkanlığa dönüştü. Yeni alışkanlıklar beraberinde yeni harcamaları da getirdi. Bahçe mobilyası talebinde son 2 yılda artış yaşandı. Bahçe mobilyası satışları, 2020 yılında, bir önceki yılı 2’ye katladı. Bahçe mobilyalarına ilginin iç pazarla sınırlı olmadığını ifade eden MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 2020 yılında 62 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bu rakamın 2021 yılın sonunda ise 110 milyon dolara ulaşacağını kaydetti.

Salgın tedbirleri azalsa da pandemi sürecinde kullanımı artan balkon ve bahçe gibi kapalı alanları kullanmaya devam ediyoruz. Yaşam alanlarının bu bölümlerinde geçirilen zamanın artması bahçe mobilyalarına da ilgiyi artırdı. 2020 yılında bahçe mobilyası satışları, önceki yıla göre 2 katına çıktı. Son yıllarda, bahçe mobilyaları özelinde en fazla tercih edilen mobilyalar ise koltuk ve masa takımları oldu.

Bahçe mobilyası ‘ertelenebilen’ bir ihtiyaç olmaktan çıktı

Bahçe mobilyaları satışındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bahçe mobilyalarına ilginin 2021 yılında da artarak devam edeceğini ve 110 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmesi yönünde bir beklentinin olduğunu söyledi. Yakın zamana kadar bahçe mobilyalarının, yılın birkaç ayında yazlıklarda, büyük bahçeli evlerde ya da otellerde kullanılabilen bu nedenle de “ertelenebilen” bir ihtiyaç olarak görüldüğünü ifade eden Güleç, bahçe mobilyalarının yılın tamamında kullanılmaya başlandığını belirtti. Bahçe mobilyalarının zengin dekoratif kombinasyon seçeneği sunduğunu belirten Güleç, bahçe ve balkon düzenlemesinin hobi haline geldiğini, sosyal medyada trendler başlattığını kaydetti.

İstanbul ve çevre illerinde artış dikkat çekiyor

Bahçe mobilyalarına olan ilgilinin illere göre de değişiklik gösterdiğini belirten Güleç, en fazla satışın İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Adapazarı ve Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Bahçe mobilyalarının ihracattaki payı da arttı

Türk mobilya sektörünün, yıllık 10 milyar dolarlık üretim hacmi olduğunu ve 3.5 milyar dolarlık kısmının ihraç edildiğinin bilgisini veren Güleç, bahçe mobilyalarının da ihraç ürünleri arasında yer aldığını, 2020 yılında 62 milyon dolar bahçe mobilyası ihraç edildiğini, 2021’in ilk 6 aylık döneminde bu rakamın 48 milyon dolara ulaştığını söyledi.