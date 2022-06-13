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Babalar Günü’nde en özel hediye seçenekleri Lufian’da
Smart Casual ve Sport Casual giyimde stil sahibi erkeklerin markası Lufian’ın 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, kaliteli ve zengin tasarımlarıyla Babalar Günü için de çok şık hediye seçeceği sunuyor.
İş Dünyası 13.06.2022, 12:12
Erkek giyimin önde gelen markası Lufian, modayı yakından takip edenler ve her daim şıklığına özen gösteren babalar için, en güzel hediye seçeneklerini sunuyor.
Gömlekten tişörte, ceketten pantolona, triko ve kazaktan sweatshirte, ayakkabıdan eşofmana kadar bir erkeğin günlük yaşamındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak birbirinden şık ürünlerin yanı sıra aksesuarlarıyla da adından söz ettiren Lufian, Babalar Günü hediye alışverişlerinin gözdesi olarak öne çıkıyor.
Siz de en değerli varlığınız babanıza kalite ve şıklık hediye etmek istiyorsanız en yakın Lufian mağazasına uğramanızı ya da lufian.com adresini ziyaret etmenizi öneriyoruz.