ASKON'DAN AYASOFYA CAMİİ AÇIKLAMASI
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasını milletçe yıllardır beklediklerini belirterek, bu mabedin bir ibadet hane olarak hizmet vermesine tüm kesimlerin saygı duyması gerektiğini belirtti. Başkan Aydın ayrıca, bu süreci baltalamak için birçok talihsiz açıklamaları gördük. İçişlerimize müdahaleye kadar varan bu açıklamalara hamdolsun boyun eğmedik. Prangalarımızdan tek tek kurtulmaya devam ediyoruz. Ülke olarak bize yakışanı yaptık.
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;
İstanbul’un fethi ile birlikte fethin sembolü olarak Cami vazifesi gören Ayasofya’nın 86 yıldır ibadethane özelliğinden çıkartılarak müze olarak kullanılması milletçe içimizde büyük bir yara olarak duruyordu. Bu 86 yıllık süre içerisinde sessiz minareleri ile mahzun bir yapıyı görmekteydik. Hamdolsun içişlerimize müdahaleye varacak şekilde açıklamalar yapılmasına rağmen büyük devlet olmanın iradesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Ayasofya fetihle birlikte almış olduğu misyonunu tekrar sürdürerek bir ibadethane olarak milletimize hizmet edecektir. Bu karara tüm kesimlerin saygı göstermesini bekliyoruz. Prangalarımızdan tek tek kurtulmaya devam ediyoruz, ülke olarak bize yakışanı yaptık. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun.
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın
|İmsak
|03:57
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25