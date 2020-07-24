ASKON'DAN AYASOFYA CAMİİ AÇIKLAMASI

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;

İstanbul’un fethi ile birlikte fethin sembolü olarak Cami vazifesi gören Ayasofya’nın 86 yıldır ibadethane özelliğinden çıkartılarak müze olarak kullanılması milletçe içimizde büyük bir yara olarak duruyordu. Bu 86 yıllık süre içerisinde sessiz minareleri ile mahzun bir yapıyı görmekteydik. Hamdolsun içişlerimize müdahaleye varacak şekilde açıklamalar yapılmasına rağmen büyük devlet olmanın iradesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Ayasofya fetihle birlikte almış olduğu misyonunu tekrar sürdürerek bir ibadethane olarak milletimize hizmet edecektir. Bu karara tüm kesimlerin saygı göstermesini bekliyoruz. Prangalarımızdan tek tek kurtulmaya devam ediyoruz, ülke olarak bize yakışanı yaptık. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun.