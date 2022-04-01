Arzum’un e-ticaret deneyimine ECHO Awards’tan prestijli ödül

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, yıl boyunca müşterilerine en iyi

e-ticaret deneyimini sunarak sektörlerinde öne çıkan markaları ödüllendiren ECHO Awards’ta ödüle layık görüldü. Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen yarışmada Arzum, Küçük Ev Aletleri kategorisinde birinci olarak ECHO Awards'ın sahibi oldu. Türkiye çapında 12 ilde 1200 kişinin online katıldığı anket sonucu toplam 36 kategoride ödül dağıtıldı. ECHO Awards araştırması kapsamında katılımcılardan; e-ticaret sitelerinin performansı, ürün, hizmet ve iletişim özellikleri ile kullanıcı deneyimlerinin değerlendirilmesi istendi. ECHO Awards'ta kazananlar, 31 Mart’ta İstanbul Vadistanbul Radisson Blu'da hibrit olarak gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Arzum adına ödülü, geceye e-ticaret ekibi ile birlikte katılan Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray aldı.

E-ticaret satışlarımızdaki artışa ciddi katkı sağlıyor

Pandemi döneminde Türkiye Küçük Ev Aletleri pazarında etkinliği ve önemi daha da artan e-ticaret kanalının uzun zamandır Arzum’un odağında olduğunu belirten Serhan Giray şunları söyledi: “Uzun dönemli satış kanalı stratejimiz çerçevesinde e-ticaret kanalını yapılandırmış, gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamış bir markayız. Artan e-ticaret talebine rahatlıkla karşılık verebiliyoruz. Satış kanallarını etkin kullanabilmenin yanında, ürün yönetimi olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmemiz de satışlarımızdaki artışa ciddi katkı sağlıyor. E-ticaret, kendi satış kanallarımız içerisinde en çok büyüyenlerden biri. Bu kanalda, hem web sitemiz www.arzum.com.tr hem diğer e-ticaret platformları üzerinden tüketiciye ulaşıyoruz. Yıl boyunca müşterilerine en iyi e-ticaret deneyimini sunan şirketlerin ödüllendirildiği bu gecede bulunmak ve çabalarımızın böyle değerli ödüllerle taçlandırılması bizi daha da çok motive ediyor.”