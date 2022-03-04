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Arzum’un 2021 net kârı 50 Milyon TL

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılı sonunda 50 Milyon TL net kâr elde etti. Yılın tamamında 815 Milyon TL gelir elde eden Arzum’un esas faaliyet kârı yüzde 58.6 artışla 94 Milyon TL olarak gerçekleşti. Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu 92 Milyon TL olurken öz kaynakları 175 milyon TL’yi aştı.

İş Dünyası 04.03.2022, 10:25
Arzum’un 2021 net kârı 50 Milyon TL

“Küçük Ev Aletleri sektörü krizden çok etkilenmedi”

Sonuçları değerlendiren Arzum CEO’su Mete Zadil, 2021’in tüm dünyada pandeminin etkileri sürse de yeni normale geçiş yapılan bir yıl olduğunu belirterek şunları söyledi: “2021’de en kuvvetli ekonomiye sahip Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere tüm dünya, pandeminin yarattığı sıkıntıları aşmak için mücadele verdi, halen de veriyor. Evde geçirilen vaktin artması ve pandemi döneminde farklılaşan tüketici ihtiyaçları ile hijyen, kişisel bakım ve sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlere gelen talep artışıyla Küçük Ev Aletleri sektörü (KEA) bu olumsuzluklardan en az etkilenen sektörlerden biri oldu. 2021 yılında Türkiye KEA sektörü, dünya genelindeki büyüme trendinin etkisiyle bir önceki yıla oranla yüzde 53,7 oranında artarak 14 milyar TL büyüklüğe ulaştı.” 


 “Global satış rakamımız her yıl dolar bazında büyüyor” 

Globalleşmenin Arzum’un en temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Mete Zadil, “Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyor, dünya markası olarak daha fazla insanın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu hedef için yaptığımız çalışmalar doğrultusunda 6 yıl önce global satışla ilgili olarak ciddi bir yeniden yapılanmaya gittik ve 2016’dan beri benimsediğimiz bu yeni global strateji ile hedef pazarlarda önemli bir ivme yakaladık. Sürdürülebilir ve kârlı global satış kanalı büyümesi için gerekli altyapı yatırımlarımızı tamamladığımız dönemden beri sağlıklı, ciddi bir büyümeye sahibiz. Global satış rakamımız her yıl dolar bazında büyüyor. Yakın zamanda Arzum’un yurt dışı pazarlardaki konumunu daha da güçlendirecek bir strateji değişikliği gerçekleştirdik. Yeni oluşumla Almanya’da müşterilerimize yerinde hizmet vererek markamızı daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz daha yerinde ve konsantre biçimde büyümek. Türkiye’de başarıyla sürdürdüğümüz iş modelimizi var olduğumuz ülkelerde de aynı başarıyla uygulamak” şeklinde konuştu.

“AR-GE yatırımlarımızın sonucunu alıyoruz”

Sürdürülebilir büyümenin Arzum’un stratejisinin ana noktasını oluşturduğunun altını çizen Mete Zadil şöyle devam etti: “Başarılı operasyonel ve finansal performansımız sayesinde bu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin yanı sıra halka açılmadan önce yaptığımız gibi düzenli olarak temettü dağıtıyoruz. Şirket stratejimizden hareketle kâr dağıtım politikamızda da belirttiğimiz gibi; dağıtılabilir dönem kârının üçte birini dağıtmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Tasarım, teknoloji ve inovasyonu odağına alan bir marka olarak bizim yatırımlarımız yalın iş modelimizi destekler nitelikte sürüyor. Şirketimizin bir fabrikası ya da mağazası yok. Biz üretimi işin en iyilerine bırakıyor, AR-GE, ürün tasarımı ile pazarlama geliştirme tarafında yoğunlaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi en büyük yatırımımızı, markamıza yapmaya devam ediyoruz. Odağımızı AR-GE ve inovasyon yatırımlarımıza çevirmemizin neticesini de alıyoruz. 2021’de kendi AR-GE faaliyetlerimiz çerçevesinde geliştirdiğimiz ürünlerin toplam ürünlere oranı yüzde 43 olarak gerçekleşti.” 

“Kadın çalışan oranımız yüzde 40”

Halka arz sonrasında şirketi dört yönetim kurulu üyesi, iki de bağımsız yönetim kurulu üyesinin olduğu bir yapıya doğru şekillendirdiklerinin altını çizen Mete Zadil, “Nisan 2021 tarihli ilk olağan genel kurulumuzda, ihtiyaçlarımız doğrultusunda iki değerli bağımsız yönetim kurulu üyesini aramıza kattık. Elif Ateş Özpak ve Ahmet Cüneyt Yavuz, 3 yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Şirketimiz genelinde yüzde 40 olan kadın çalışan oranımızın hem yönetim kurulunda hem de icra kurulunda yüzde 33 olduğunu belirtmek isteriz. Toplumsal fırsat eşitliğini benimseyen bir markayız. Arzum olarak şirketlerin yaptığı işten ve sektöründen bağımsız olarak sahip olduğu en değerli varlığın insan olduğunun bilincindeyiz” şeklinde konuştu. 

“Kazandığımız ödüller bizi gururlandırıyor”

Büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri tüm bu çalışmaların ödüllerle taçlandırılmasının kendilerini çok gururlandırdığını vurgulayan Mete Zadil, 2021’de Stevie Awards’tan Kristal Elma’ya kadar ulusal ve uluslararası onlarca ödül kazandıklarını söyledi. Zadil sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel tedarik zinciri yarışması The Fresh Connection Global’de Arzum Magic ekibimiz Türkiye birincisi oldu. En iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards 2021’de Küçük Ev Aletleri kategorisinde yılın ‘Customer Brand’i (Müşteri Markası) olduk. Dünyanın en önemli teknoloji ve tasarım yarışmalarından Plus X Award'da 4 ürünümüzle 11 farklı ödül aldık.” 

“Döngüsel ekonomi modelinde önemli yol katettik”

Döngüsel ekonomi modelini Arzum’un organizasyon yapısına başarıyla entegre ederek bu konuda önemli bir yol katettiklerini kaydeden Mete Zadil, “Ürünlerin yeniden kullanımı için 2020’de ‘Ürün Yenileme’ projesini hayata geçirdik ve sorumlu marka kimliğimizin tekrar altını çizdik. Satış iadesi olarak gelen, sıfır tüketici kullanımına sahip olan ürünleri yeniliyor ve yenilenmiş ürün olarak daha uygun fiyattan tüketicimizle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu. 

“Sektörün öncü markalarından biri olmaya devam edeceğiz”

Mete Zadil sözlerini şöyle tamamladı: “2022’de daha güçlü bir kurumsal yapıyla, globaldeki büyümemizi daha da güçlü bir şekilde sürdürmeyi istiyoruz. Dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Arzum’un Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonunu sürdüreceğiz. AR-GE, tasarım ve inovasyon odağımızı koruyarak sektörün öncü markalarından biri olmaya devam edeceğiz.” 

#Arzum
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