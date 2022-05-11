Arzum’dan yılın ilk üç ayında 33.9 Milyon TL net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yılının ilk üç ayında 33.9 Milyon TL net kâr elde etti. Yılın ilk üç ayında 58.2 Milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un hasılatı Ocak-Şubat-Mart 2022 döneminde 307.8 Milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında artırdı. Brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72.2 oranında artırarak 113.2 Milyon TL’ye ulaştıran Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79.8 oranında artarak 56.7 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Arzum CEO’su Mete Zadil

Küçük Ev Aletleri pazarı adette %6,5 ciroda ise %83,5 büyüdü

Birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Arzum CEO’su Mete Zadil, Bağımsız araştırma kuruluşunun verilerine göre; Küçük Ev Aletleri pazarının ilk üç aylık dönemde adette %6,5 ciroda ise %83,5 büyüme gösterdiğini söyledi.

“Sürdürülebilir büyüme stratejimizin ana noktası”

“Sürdürülebilir büyüme; stratejimizin ana noktasını oluşturuyor. Başarılı operasyonel ve finansal performansımız sayesinde bu hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Mete Zadil sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer şirketlerden stratejik farklılığımız; operasyonel modelimiz. Bir üretim yerimiz bulunmuyor, üçüncü parti tedarikçiler ve üreticilerle çalışıyoruz. Aslında bu, Arzum’a özgü değil birçok şirketin kullandığı ve fayda sağladığı bir model. Ancak bizim rekabetimiz tasarım ve mühendislikte bitiyor. Böylece üzerinize çok fazla yük binmiyor. Dünyada ekonomik açıdan sıkıntı yaşanan dönemlerde bu durum Arzum’a esneklik ve çeviklik avantajı sağlıyor.”

60’tan fazla ülkede Arzum ürünleri kullanılıyor

Arzum’un iç piyasadaki başarıları sürerken globaldeki çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Mete Zadil, “Arzum olarak globalleşme bizim en temel hedeflerimizden biri. 2016 yılından beri benimsediğimiz global stratejimiz ile hedef pazarlarda önemli bir ivme yakaladık. Türkiye’de başarıyla sürdürdüğümüz iş modelimizi var olduğumuz ülkelerde de aynı başarıyla uygulamak için çok sıkı çalışıyoruz. Her yıl global satış rakamımız dolar bazında büyüyor. Geçtiğimiz yıl Arzum’un en önemli büyümelerinden biri globalde oldu. Kendi markamızla global satış gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 20’sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Global pazarlarda kendi markamızla var oluyoruz ve dünyanın 60’tan fazla ülkesindeki evlerde, ofislerde Arzum tasarımı ve logosuna sahip ürünlerin kullanılması çok gurur verici” diye konuştu.

“Dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atacağız”

“2022’de daha güçlü bir kurumsal yapıyla, globaldeki büyümemizi daha da güçlü bir şekilde sürdürmeyi istiyoruz” diyen Mete Zadil sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Küçük Ev Aletleri sektöründe müşterilerimizle aramızdaki bağları daha da güçlendireceğiz. Arzum’un Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonunu devam ettireceğiz. AR-GE, tasarım ve inovasyon odağımızı koruyarak sektörün öncü markalarından biri olmayı sürdüreceğiz. Başta müşterilerimiz olmak üzere tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, yatırımcılarımızın tercihi olarak yolumuza devam etmek üzere, aynı heyecan, bağlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Gezegenimizin sağlığı için sürdürülebilirliği daha da merkezimize alacağız.”