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Arzum Anneler Günü Hamlesinde Satranç Sporunun Yanında

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye’nin dört bir tarafında Arzum Elektrikli Ev Aletleri sponsorluğunda Anneler Günü’ne özel satranç turnuvaları düzenleyecek. Türkiye genelinde 500 sporcunun katılım göstereceği satranç turnuvalarında dereceye giren sporculara Arzum, Anneler Günü’ne özel hediyeler verecek.

İş Dünyası 05.05.2022, 10:00
Arzum Anneler Günü Hamlesinde Satranç Sporunun Yanında

Arzum Anneler Günü Hamlesinde Satranç Sporunun Yanında

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye’nin dört bir tarafında Arzum Elektrikli Ev Aletleri sponsorluğunda Anneler Günü’ne özel satranç turnuvaları düzenleyecek. Türkiye genelinde 500 sporcunun katılım göstereceği satranç turnuvalarında dereceye giren sporculara Arzum, Anneler Günü’ne özel hediyeler verecek. 8 Mayıs Pazar günü düzenlenecek turnuvalar ilk olarak Ankara, Antalya, Karaman, Manisa, Malatya, Rize, Uşak ve Akhisar’da gerçekleşecek. İlki 8 ilde düzenlenecek Anneler Günü Özel Satranç Turnuvaları protokol kapsamında gelecek yılarda tüm ülkeye yayılacak. 

Lisansı olan her sporcu katılabilir

Satranç sporunun en prestijli şampiyonlarından biri olan Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nın uzun yıllardır sponsoru olan Arzum, TSF ile Anneler Günü’ne özel satranç turnuvalarını da artık ülkenin dört bir yanında düzenliyor. TSF ve Arzum 14 yıldır devam eden iş birliklerini Anneler Günü Özel Satranç Turnuvaları ile taçlandırıyor. Protokol kapsamında illerde düzenlenecek satranç turnuvalarının yönergesi il temsilciliği tarafından TSF’nin onayı ile belirlenecek. Anneler Günü Özel Satranç turnuvalarına lisansı olan her sporcu katılım gösterebilecek. Dereceye giren sporcuların Anneler Günü Hediyesini ise Arzum verecek. Arzum, Anneler Günü Özel Satranç Turnuvalarına sporcular; TSF’nin internet sitesini takip ederek katılım gösterebilirler.

TSF Başkanı Gülkız Tulay

“Arzum satranç sporuna değer katıyor”

Arzum’un satranç sporuna anlamlı etkinliklerle değer katmaya devam ettiğini söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay şu ifadeleri kullandı: “Arzum ile 14 yıl önce başlayan birlikteliğimizde, Türkiye’nin en çok kadın lisanslı sporcusuna sahip federasyonu olmanın gururunu yaşıyoruz. 14 yıllık süreçte tüm spor branşlarını geride bırakarak 363 bin lisanslı kadın sporcu sayısına ulaştık. Bu başarıda Arzum, federasyonumuza ve kadınlarımıza büyük destekler verdi. Sponsorlukları ile beraber Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nı ülkemizin en prestijli şampiyonalarından biri haline getirdiler. Yeni iş birliğimiz çerçevesinde çeşitli illerde düzenleyeceğimiz Anneler Günü özel satranç turnuvaları ile satranç sporcularının anneler günü hediyelerini Arzum vermiş olacak. Satranç sporcularımızın büyük ilgi göstereceğini şimdiden tahmin ediyor, lisanslı sporcularımızı bu özel turnuvalarda mücadele etmeye davet ediyorum. Arzum ile Türk kadını ve satranç sporu daha da güçlü. Bu vesileyle ne yaparsak yapalım haklarını asla ödeyemeyeceğimiz değerli annelerimizin Anneler Günü’nü de şimdiden kutluyorum.”

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı

“14 yıldır ‘Hamle sırası kadınlarda Arzum yanlarında’ diyoruz”

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, satranç sporuna gönül vermiş kadınlar ve genç kızların yanında olmak için 2009’dan bu yana Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na destek verdiklerini belirterek; “14 yıldır ara vermeden Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğuna devam ederek ‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında’ diyoruz. Her alanda olduğu gibi satrançta da kadınların zekâsına ve çevikliğine güveniyoruz. Arzum’un sponsor olduğu günden bu yana şampiyonada yarışan kadın sporcu sayısında yaşanan artış bizi gururlandırıyor. Yurdun her yerinden profesyonel kadın satranç sporcusu sayısının artmasına ve Türkiye’de bu sporun daha da ileri bir noktaya taşınmasına katkı sağlamak için TSF ile el ele çalışmayı bundan sonra da sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

#Arzum #Satranç #anneler günü
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